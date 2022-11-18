«Манчестер Юнайтед» расторгнет договор с Роналду

«Манчестер Юнайтед» расторгнет соглашение с нападающим Криштиану Роналду. Английские СМИ сообщают:
Причиной стало скандальное интервью португальца. Английский клуб уже сделал первые юридические шаги к досрочному завершению контракта с игроком. Сообщается, что руководство «дьяволов» считает, что Роналду нарушил условия трудового договора, высказав критику в адрес клуба и руководства публично. По этой причине МЮ стремится расторгнуть договор с португальцем без выплаты неустойки в размере зарплаты, предусмотренной до конца соглашения — до лета 2023 года. В этой связи Роналду может не досчитаться 18,4 млн евро.
Конечно, балласт не смириться с потерей нестойки. Будет суд и встречные иски. Вообще, эта ситуация показывает недальновидность и глупость балласта. Что ж. Он это заслужил. МЮ браво!
Конечно, балласт не смириться с потерей нестойки. Будет суд и встречные иски. Вообще, эта ситуация показывает недальновидность и глупость балласта. Что ж. Он это заслужил. МЮ браво!
1. Проявит себя на высоком уровне, МЮ ему все простит, или найдутся ещё команды которые пригласят его на пару сезонов.
2. Не проявит себя и объявит о завершении карьеры.
Я уверен, если б ЧМ был был летом, он не решился бы дать такое интервью в это время.
1. Проявит себя на высоком уровне, МЮ ему все простит, или найдутся ещё команды которые пригласят его на пару сезонов.
2. Не проявит себя и объявит о завершении карьеры.
Я уверен, если б ЧМ был был летом, он не решился бы дать такое интервью в это время.