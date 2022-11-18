«Манчестер Юнайтед» расторгнет договор с Роналду

«Манчестер Юнайтед» расторгнет соглашение с нападающим . Английские СМИ сообщают:

Причиной стало скандальное интервью португальца. Английский клуб уже сделал первые юридические шаги к досрочному завершению контракта с игроком. Сообщается, что руководство «дьяволов» считает, что Роналду нарушил условия трудового договора, высказав критику в адрес клуба и руководства публично. По этой причине МЮ стремится расторгнуть договор с португальцем без выплаты неустойки в размере зарплаты, предусмотренной до конца соглашения — до лета 2023 года. В этой связи Роналду может не досчитаться 18,4 млн евро.