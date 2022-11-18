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«Манчестер Юнайтед» расторгнет договор с Роналду

вчера, 16:27

«Манчестер Юнайтед» расторгнет соглашение с нападающим Криштиану Роналду. Английские СМИ сообщают:

Причиной стало скандальное интервью португальца. Английский клуб уже сделал первые юридические шаги к досрочному завершению контракта с игроком. Сообщается, что руководство «дьяволов» считает, что Роналду нарушил условия трудового договора, высказав критику в адрес клуба и руководства публично. По этой причине МЮ стремится расторгнуть договор с португальцем без выплаты неустойки в размере зарплаты, предусмотренной до конца соглашения — до лета 2023 года. В этой связи Роналду может не досчитаться 18,4 млн евро.

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Все комментарии
металлург
металлург
сегодня в 09:56
Почти уверен, что уже договорённость с Бэкхемом есть, до интервью. После чм уедет за океан доигрывать и ещё немного денег поднять.
Ларс
Ларс ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 00:22, ред.
Посмотри его интервью полностью, чтобы не думать, а знать, что он на самом деле сказал, и что собирается делать)
Обрывки, что разлетелись по всему инету, не отображают сути.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:53
МЮ откусил этот "фрукт" и отравился 😀
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:15
МЮ уж как более 10 лет болтается, как г... в проруби, не имея в составе ни личностей футбольных с именем, ни тренеров с нормальным кредитом доверия, а следовательно, - сроком их работы. Пришёл в прошлом сезоне один (!) единственный игрок, на кого в футбольном смысле можно и нужно было смотреть..., и то умудрились его потерять, разменяв на дюже "умного" голландского "Спинозу", о котором ч/з 2-3 года никто и не вспомнит.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:34
МЮ может потерять эти 18.4 млн. Так что надо как-то потерпеть до лета, либо находить компромисные варианты...
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:21
Возможно, покупатели бы и нашлись, и были, но ЗП была высокая. и отступные.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:52
Он сам признался, что МЮ хотел избавиться от него еще с прошлого сезона. Понятное дело, что на него не рассчитывали. Просто не было покупателей, поэтому остался.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:44
Согласен, Тен Хаг на Роналду не рассчитывал и боялся сказать прямо в лицо: Ты нам не нужен, Рон. Ну, теперь, когда всё вылилось, посмотрим, как Мю заиграет без Рона.

.
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 20:42
МЮ победа в ЛЧ 2008г-14 лет назад.Середняк похлеще мс-0 трофеев за сто лет.’
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:36
Всю осень без него играли и ничего. Даже лучше, чем с ним
протон
протон
вчера в 19:57
посмотрим как попрет у МЮ без Криштиану - заодно будет видно какой тренер Тен Хааг - с хорошим потенциалом или очередной Рангник
Kosmos58
Kosmos58 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:11
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 19:10
    Да я знаю. Это просто для людей в размытых очках. Клуб пригласил в отличии от МС, сделал трансферы, убирал "слабых" тренеров, сделал сумасшедшие трансферы, всегда прикрывал до этого момента, Тен Хаг всё делал нормально исходя из его физ.формы. Все зрители видели в течение сезона насколько Роналду сейчас плох как футболист.
    Просто фанатиков ничего из этого не волнует и таких нпс ботов до кучи...
    Верг
    Верг
    вчера в 19:07, ред.
    Псж совершили ошибку, не продав Мпаппе и не подписав Кристину Нарциссовну, так бы на паре с Меськой шейхи бы наварились знатно. Ну не выиграли бы ничего кроме чемпионата, но это же ПСЖ, не привыкать, зато на это было бы весело смотреть, как они бы собачились на поле и в не поля
    Elliada
    Elliada ответ Imrebellion (раскрыть)
    вчера в 18:59
    Вообще-то, МЮ много сделало для балласта. И прикрывало тоже немало. Когда он разбил телефон мальчика, МЮ не стал разбираться, а замял дело. Или когда он пропустил предсезонку, разве МЮ оштрафовал его? Или когда он без предупреждения уехал в Португалию накануне матча с МС, МЮ ничего не сделал. И таких случаев еще несколько можно вспомнить. Но МЮ всё это время терпел и прикрывал балласта, а он в ответ в своем интервью раскритиковал и обвинил их.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 18:59
    Пора уже на пенсию...
    3ton
    3ton
    вчера в 18:54
    Атмосфера в МЮ будет положительная , а не отрицательная с Роналду .
    Команда будет готовится к играм, а не отвлекаться на плаксивого ребёнка
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 18:48
    Удивительно! Почему? Фаны недоумевают что плохого там сказано!
    Но, МЮ и ЭТХ некоторое время будут теперь под прицелом.
    Перес не даст соврать, и Аллегри с Юве. Боссы МЮ даже настоящего дормоеда Погба прикрывали, но вдруг почему-то не были рады Криштиану еще с прошлого сезона. Конечно же они зло и идиоты, ни с того сего выставили ангельского игрока в плохом свете.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 18:41
    На это и расчитывал Роналду) не думаю, что он собирался возвращаться после такого интервью в Мю. Может на неустойку он расчитывает, увидим очень скоро.
    Я думаю и с какой нибудь командой уже договорился, может даже с Челси или ещё с кем то.
    В любом случае очень некрасиво поступил с командой, которую он считает родным для себя
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    вчера в 18:35, ред.
    Этот ЧМ последняя надежда для Роналду. Он специально выбрал для интервью этот момент так как видит 2 варианта развития событий:

    1. Проявит себя на высоком уровне, МЮ ему все простит, или найдутся ещё команды которые пригласят его на пару сезонов.

    2. Не проявит себя и объявит о завершении карьеры.

    Я уверен, если б ЧМ был был летом, он не решился бы дать такое интервью в это время.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 18:18
      Baggio R.
      Baggio R.
      вчера в 18:09
      Наконец-то здравый смысл победил.
      RAYMАN
      RAYMАN
      вчера в 18:06
      Роналду 5 ЛЧ, МЮ-ПСЖ-мс-2😂
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 18:03
      Походу Роналду поедет к шейхам в карты играть в 21 (очко).
      Elliada
      Elliada ответ ЮЗИК (раскрыть)
      вчера в 17:52
      МЮ действительно выиграет от его ухода. Он пока не понял какую пользу клубу оказал. Без него на игроков и тренера не будет такого сильного давления, никто не будет разрушать дисциплину, появится командная игра, а сэкономленные на его зарплате деньги пойдут на благо клуба. Как бы в будущем балласт свой мерзкий поступок не обернул себе на пользу, якобы специально разорвал контракт, чтобы клубу было хорошо.
      112910415
      112910415
      вчера в 17:48
      конец - делу венец, как говорится
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 17:29
      Думаю от этого выиграет клуб , а за Кришом будет интересно посмотреть в дальнейшем
      SonicStar
      SonicStar ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 17:23, ред.
      Роналду в этом фильме будет прототипом персонажа Тома Круза, такой же пафосный ) а напарником по картине станет очевидно Мбаппе и Роналду будет развивать нарциссизм в черепашке )
      SonicStar
      SonicStar ответ barcamilan (раскрыть)
      вчера в 17:21
      Так в том то и дело, что главный тренер и спорт директор Спортинга сказали, что Роналду им не нужен )
      Elliada
      Elliada
      вчера в 17:21
      Есть фильм "Интервью с вампиром". Скоро в Голливуде начнутся сьемки фильма "Интервью с балластом". Оскар за слезы обеспечен
      Гость
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