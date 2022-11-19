Роналду может продолжить карьеру в Австралии

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вчера, 10:54

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в Австралии. Генеральный директор А-Лиги Дэнни Таунсенд заявил, что лига очень хочет сотрудничать с португальцем. Помимо этого, функционер подтвердил, что уже общался на эту тему с агентом футболиста Жорже Мендешем.

Роналду рассказал, что ему недостает любви и уважения в «Манчестер Юнайтед». Но в Австралии он получит это в полной мере. В финансовом плане нам будет трудно конкурировать с другими его вариантами продолжения карьеры, но в остальном мы готовы дать многое. Данный переход маловероятен, но мы можем его убедить.

Ранее Роналду получил другое приглашение.