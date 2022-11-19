Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАвстралия. А-Лига 2022/2023

Роналду может продолжить карьеру в Австралии

вчера, 10:54

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Австралии. Генеральный директор А-Лиги Дэнни Таунсенд заявил, что лига очень хочет сотрудничать с португальцем. Помимо этого, функционер подтвердил, что уже общался на эту тему с агентом футболиста Жорже Мендешем.

Роналду рассказал, что ему недостает любви и уважения в «Манчестер Юнайтед». Но в Австралии он получит это в полной мере. В финансовом плане нам будет трудно конкурировать с другими его вариантами продолжения карьеры, но в остальном мы готовы дать многое. Данный переход маловероятен, но мы можем его убедить.

Ранее Роналду получил другое приглашение.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиКроос не хочет переходить в «Манчестер Сити»
Вчера, 09:29
СлухиМесси может перейти в «Манчестер Сити» или «Барселону»
Вчера, 08:38
СлухиБускетс хотел покинуть «Барселону» в январе
Вчера, 00:07
Слухи«Ювентус» и «Ливерпуль» хотят подписать полузащитника «Челси» Маунта
18 ноября
СлухиЗащитник «Наполи» Ким попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Ман Юнайтед»
18 ноября
Агент Хави Симонса не исключила, что игрок может вернуться в ПСЖ
18 ноября
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:10
Роналду по сути идет в вабанк! После интервью, он понимает, что с МЮ уже все, играть он там не будет, мосты сожжены! Соответственно ЧМ это по сути то место, где Роналду должен из кожи вон лезть, но показать, что он чего то еще стоит! При низкой эффективности в сборной и в случае раннего вылета Португалии, Роналду и будет только интересен таким клубам как МЛС и Австралии!
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 17:08
Умерил бы финансовые аппетиты, благо и так уже миллиардер, и вернулся в Спортинг, где и повесил бы бутсы на гвоздь. Красивое завершение карьеры в родном клубе.
valt134
valt134
вчера в 17:06
По рукам пошёл…
AlVi77
AlVi77
вчера в 16:52
А как же фк родина?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:18
Никогда не уедет в Австралию. Ждёт предложения из МЛС.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 13:42
Закалебали с этим Роналду. Доиграет сезон доконца, а летом куда нибудь свободным агентом свалит. Вот и всё, я закрыл вопросы о Роналду))
SonicStar
SonicStar ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:30
По итогу окажется в чемпионате Американских Самоа и то только потому, что там не в курсе, что балласт здесь вытворяет )
dn58bp6tsjqk
dn58bp6tsjqk
вчера в 13:14
Скорее всего все эти варианты окажутся утками, и он закончит карьеру в родном Спортинге
зигзаг
зигзаг
вчера в 12:57
В Марокко. Там же дружки его
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:36
Скорее всего в МЛС свалит.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:27
Вот в Австралии он еще не играл.
Elliada
Elliada
вчера в 12:09
Сначала Азия, потом Америка, теперь Австралия. С каждой неделей на понижение идет. Дальше будет Африка.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 12:02
Оказывается любви ему не хватает. Видимо в Австралии он получит её и сполна насладится.
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 11:57
Оладики значит будет следить за австралийским футболом)))) За своим кумиром)
barcamilan
barcamilan
вчера в 11:30
скоро даже австралийцы опровергнут эту инфу
dok66
dok66
вчера в 11:17
Австралия - все таки экзотика . Да и итогов ЧМ нужно дождаться , тогда и видно будет где окажется Рони .
Gelious
Gelious
вчера в 11:03
Ух блин. Как раз о переезде в Мельбурн мечтаю. Нужно скорее учить английский, раз такое дело!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 