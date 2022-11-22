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Кастеллетто: «Вместе мы создаём облик нашей команды»

вчера, 20:55

Защитник «Нанта» и сборной Камеруна Жан-Шарль Кастеллетто рассказал о том, как сообщение президента Камеруна Поля Бийя в поддержку национальной команды вдохновляет игроков.

Сообщение нашего президента — очень важный жест. Он верит в нас. Мы обязаны оправдать его доверие, а также доверие камерунцев. Мы должны настроиться так же, как на матч в Блиде.

Возможные проблемы в защите? Вместе мы создаем облик нашей команды. Вместе мы сильнее. Надеюсь, ваши опасения не оправдаются во время наших игр. Мы вместе побеждаем, вместе мы и проигрываем.

В алжирском городе Блида Камерун обыграл местную сборную в матче за право принять участие на чемпионате мира в Катаре.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:10
С хорошим результатом в начале своего выступления, это залог успеха и выхода из группы. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:53
Мне кажется Камерун себя покажет, удачи им !
Гость
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