Кастеллетто: «Вместе мы создаём облик нашей команды»

Защитник «Нанта» и сборной Камеруна рассказал о том, как сообщение президента Камеруна Поля Бийя в поддержку национальной команды вдохновляет игроков.

Сообщение нашего президента — очень важный жест. Он верит в нас. Мы обязаны оправдать его доверие, а также доверие камерунцев. Мы должны настроиться так же, как на матч в Блиде.

Возможные проблемы в защите? Вместе мы создаем облик нашей команды. Вместе мы сильнее. Надеюсь, ваши опасения не оправдаются во время наших игр. Мы вместе побеждаем, вместе мы и проигрываем.