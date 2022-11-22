Ренар: «Сегодня футболисты сотворили историю для своей страны»

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар оценил победу своей команды в матче чемпионата мира против Аргентины (2:1).
Первый тайм мы провели не лучшим образом. В перерыве футболисты слегка волновались. Я им сказал, что все нормально, в первом тайме они сыграли неплохо. После этого они стали стремиться изменить исход поединка.
Этот результат навсегда станет частью истории чемпионатов мира и Саудовской Аравии. Никогда не знаешь, когда может произойти подобное. Это итог приложенных усилий и помощи Бога. В футболе хватает необъяснимых вещей, ибо Аргентина гораздо сильнее нас, но сегодня футболисты сотворили историю для своей страны. У нас впереди еще два матча против команд выше рейтингом, поэтому нам нельзя отвлекаться.
Аргентина недооценила оппонента, забила с левого пенальти, допустила несколько ошибок, саудиты перевернули и ход игры, и психологию в свою пользу. Дальше у одних нервы, у других кураж. Всё закономерно, всё можно объяснить.
Проблема Аргентины в том, что ни один из игроков не вышел перед началом ЧМ и не сказал : "Отвалите от нас, никакие мы не фавориты, мы будем биться за выход из группы, какой нафиг финал и полуфинал".
Вместо этого все пели оды, хотя лично я изначально говорил, что команда по составу так себе, а по игре сегодня был полный хаос, во многом это недооценка, плохая форма, что опять же прямое следствие излишней самоуверенности.
Эта команда СА заслуживает уважения. Отважная игра, битва за свой флаг. Есть четкий план и нет дрожащих ног перед альбиселестой. На такую команду приятно посмотреть.
Аргентина недооценила оппонента, забила с левого пенальти, допустила несколько ошибок, саудиты перевернули и ход игры, и психологию в свою пользу. Дальше у одних нервы, у других кураж. Всё закономерно, всё можно объяснить.
Проблема Аргентины в том, что ни один из игроков не вышел перед началом ЧМ и не сказал : "Отвалите от нас, никакие мы не фавориты, мы будем биться за выход из группы, какой нафиг финал и полуфинал".
Вместо этого все пели оды, хотя лично я изначально говорил, что команда по составу так себе, а по игре сегодня был полный хаос, во многом это недооценка, плохая форма, что опять же прямое следствие излишней самоуверенности.
Эта команда СА заслуживает уважения. Отважная игра, битва за свой флаг. Есть четкий план и нет дрожащих ног перед альбиселестой. На такую команду приятно посмотреть.