Ренар: «Сегодня футболисты сотворили историю для своей страны»

Главный тренер сборной Саудовской Аравии оценил победу своей команды в матче чемпионата мира против Аргентины (2:1).

Первый тайм мы провели не лучшим образом. В перерыве футболисты слегка волновались. Я им сказал, что все нормально, в первом тайме они сыграли неплохо. После этого они стали стремиться изменить исход поединка.

Этот результат навсегда станет частью истории чемпионатов мира и Саудовской Аравии. Никогда не знаешь, когда может произойти подобное. Это итог приложенных усилий и помощи Бога. В футболе хватает необъяснимых вещей, ибо Аргентина гораздо сильнее нас, но сегодня футболисты сотворили историю для своей страны. У нас впереди еще два матча против команд выше рейтингом, поэтому нам нельзя отвлекаться.