Форлан: «Роналду сильный футболист и замечательный человек»

Бывший футболист сборной Уругвая Диего Форлан поделился мнением о ситуации нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
Непростая ситуация. Он сильный футболист и замечательный человек, настоящий профессионал. Оказаться в подобной ситуации непросто: как футболисту, так и клубу. Да и тем, кто не находится внутри, тяжело понять, что случилось.
Жаль, что именно сейчас возникла подобная ситуация: он ценный игрок для МЮ – начинал там и потом вернулся. Мне очень жаль, что все сложилось именно так.
Соглашусь с Форланом. И мне тоже жаль... Жаль, что карьера игрока в клубе, где он стал мировой звездой, заканчивается подобным образом...
Роналду соберётся и проведёт свой лучший ЧМ.
VIVA RONALDO!
Я верю в него как никогда!
Соглашусь с Форланом. И мне тоже жаль... Жаль, что карьера игрока в клубе, где он стал мировой звездой, заканчивается подобным образом...
Роналду соберётся и проведёт свой лучший ЧМ.
VIVA RONALDO!
Я верю в него как никогда!