Форлан: «Роналду сильный футболист и замечательный человек»

Бывший футболист сборной Уругвая поделился мнением о ситуации нападающего в «Манчестер Юнайтед».

Непростая ситуация. Он сильный футболист и замечательный человек, настоящий профессионал. Оказаться в подобной ситуации непросто: как футболисту, так и клубу. Да и тем, кто не находится внутри, тяжело понять, что случилось.