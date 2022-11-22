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Форлан: «Роналду сильный футболист и замечательный человек»

вчера, 20:30

Бывший футболист сборной Уругвая Диего Форлан поделился мнением о ситуации нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Непростая ситуация. Он сильный футболист и замечательный человек, настоящий профессионал. Оказаться в подобной ситуации непросто: как футболисту, так и клубу. Да и тем, кто не находится внутри, тяжело понять, что случилось.

Жаль, что именно сейчас возникла подобная ситуация: он ценный игрок для МЮ – начинал там и потом вернулся. Мне очень жаль, что все сложилось именно так.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:27
Просто Роналду величайший в мире и ему не все равно, что происходит в его клубе.
Соглашусь с Форланом. И мне тоже жаль... Жаль, что карьера игрока в клубе, где он стал мировой звездой, заканчивается подобным образом...
Роналду соберётся и проведёт свой лучший ЧМ.
VIVA RONALDO!
Я верю в него как никогда!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Кудвараза (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:51
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:14
    Форлан легенда ЧМ 2010 , такого успеха у аргентинца не было
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 21:14
    Сильных и замечательных не выгоняют с позором..
    Namuri
    Namuri
    вчера в 20:42
    Для Форлана может быть, а для других нет
    Гость
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