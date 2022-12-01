Роналду может не сыграть в матче против Кореи

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вчера, 18:42

Главный тренер сборной Португалии заявил, что нападающий может не сыграть в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира против Кореи.

Я думаю, что его шансы сыграть в этом матче 50/50. Возможно, он все-таки сможет сыграть, посмотрим.

В среду капитан тренировался самостоятельно в тренажерном зале.