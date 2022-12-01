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Роналду может не сыграть в матче против Кореи

вчера, 18:42

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что нападающий Криштиану Роналду может не сыграть в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира против Кореи.

Я думаю, что его шансы сыграть в этом матче 50/50. Возможно, он все-таки сможет сыграть, посмотрим.

В среду капитан тренировался самостоятельно в тренажерном зале.

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Все комментарии
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 23:44
Роналду 3 финала со сборной и 2 победы, гном гномыч 5 финалов и 4 проигрыш, настоящая обуза и проклятие сборной.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:29
Конечно он сыграет. Ему же главное стату набить. Будет нырять в штрафной и ждать пенальти. А вот лидерам команды Сантуш может дать отдохнуть перед плей-офф.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:02
Невестушка приехала... Пора и ботоксному работы дать... А то совсем зачах в катарской пустыне... А-ха-ха-ха...
112910415
112910415
вчера в 20:37
не имеет значения
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:34
Пусть зализывает душевные раны...
SDS_Freeze
SDS_Freeze
вчера в 20:33
У Роналду , и то забили без него -золото евро ... Или ты считаешь Лигу наций ???? Тогда Месси Кубок Америки ( тот же евро только в Америке) золото, три серебра и бронза ... Олимпийские игры золото , ну если считать мелкие твои кубки , то у Месси золото феналиссимы , плюс серебро чемпионата мира , а у рона есть хоть бронза чемпионата мира ???? Так что сравни ... И не надо мне сейчас прогонять о значимости кубков Дельфина.... Рон вообще сейчас без команды и никто не спешит его брать ....
070maks
070maks
вчера в 20:25
Чем больше времени он не будет играть, тем больше растут шансы на продвижение Португалии дальше по сетке.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:23
контракт на 200млн отмечает?
SAMURАI
SAMURАI
вчера в 19:52, ред.
Роналду 3 финала со сборной и 2 победы, гном 5 финалов и 4 проигрыш, настоящая обуза.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:51
Там может можно и проиграть, все равно ничего не решается.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:49
Португалы могут и без Рона сыграть тем более эта игра для них незначимая.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Ред 10 (раскрыть)
вчера в 19:47
Лидеров не выгоняют из клуба в шею.
Лидер сборной Бруну! Два раза лучший игрок матча!
Идёт не только переписка голов, но и статус лучшего.
vova505
vova505
вчера в 19:46
Честно говоря, сейчас я согласен с мнением большинства
Пользы от него особенно не заметно
Поэтому не велика потеря, как мне кажется
Agamaga........
Agamaga........ ответ Ред 10 (раскрыть)
вчера в 19:45
Как он привёл, если не забил ни одного решающего гола?!
три гола Нани куда стёрли? Гол Куарежмы? Ни одной победы в основное время, привёл он 😀
Союзник противников
Союзник противников ответ Ред 10 (раскрыть)
вчера в 19:41
Повторяю :Для меня они оба гномы.
Ред 10
Ред 10 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 19:29, ред.
Он ее в этот финал привел, не жалея себя. Именно поэтому не смог быть на поле.
В отличии от гнома. Тот только на дно тащит.
Союзник противников
Союзник противников ответ Ред 10 (раскрыть)
вчера в 19:27
Ты уже забыл,как Роник комично бегал у кромки поля и размахивал руками,когда Португалия выигрывала финал???А до аргов и Месси мне до лампочки,так что-"мимо денег!".
Ред 10
Ред 10 ответ karnager (раскрыть)
вчера в 19:23
Зачем выше прыгать? Он свою задачу выполнил. Дезориентировал вратаря. Без него года бы не было. Гол имени Рона.
Ред 10
Ред 10 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 19:22
Это про аргов и гнома
Ред 10
Ред 10 ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
вчера в 19:21
Именно. Лидеру.
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ АлексАлекс (раскрыть)
вчера в 19:10
АХАХАХАХА

Лидеру!?!?!?

АХАХАХАХА
x2a76xtew4n9
x2a76xtew4n9
вчера в 19:04
Главное чтобы он был здоров к другим матчам
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 18:59
Португалия уже заняла первое место в группе, логично дать восстановится своему лидеру
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:58
Пусть будет в тонусе
Союзник противников
Союзник противников ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 18:58
Почему ВСЕ,строкой ниже -о Месси.Но я готов поддержать и "послать 3" обоих.
lotsman
lotsman
вчера в 18:58
Его не ждали и вдруг он появился на поле.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 18:57
Никто уже из сборной Португалии не сможет сыграть с Уругваем)
Dmitriy Sadilov
Dmitriy Sadilov ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
вчера в 18:57
Поправили
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:56
Не сыграет-победят.Выйдет-будем посмотреть.
karnager
karnager
вчера в 18:56
Против Уругвая? Роналду попросил повтор матча, он выше подпрыгнет и не даст себя заменить, чтобы бить пенальти сделать дубль))
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