Роналду может не сыграть в матче против Кореи

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что нападающий Криштиану Роналду может не сыграть в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира против Кореи.
Я думаю, что его шансы сыграть в этом матче 50/50. Возможно, он все-таки сможет сыграть, посмотрим.
В среду капитан тренировался самостоятельно в тренажерном зале.
Лидер сборной Бруну! Два раза лучший игрок матча!
Идёт не только переписка голов, но и статус лучшего.
Лидер сборной Бруну! Два раза лучший игрок матча!
Идёт не только переписка голов, но и статус лучшего.
Пользы от него особенно не заметно
Поэтому не велика потеря, как мне кажется
Пользы от него особенно не заметно
Поэтому не велика потеря, как мне кажется
три гола Нани куда стёрли? Гол Куарежмы? Ни одной победы в основное время, привёл он 😀
три гола Нани куда стёрли? Гол Куарежмы? Ни одной победы в основное время, привёл он 😀
В отличии от гнома. Тот только на дно тащит.
В отличии от гнома. Тот только на дно тащит.
Лидеру!?!?!?
АХАХАХАХА
Лидеру!?!?!?
АХАХАХАХА