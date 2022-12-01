Жереми Доку: «Не стоит винить Лукаку в упущенных моментах»

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вчера, 23:24

Форвард сборной Бельгии поддержал своего партнёра по команде после матча с Хорватией (0:0) в 3-м туре ЧМ -2022.

Бельгийская команда заняла 3-е место в группе и не попала в плей-офф. По подсчётам статистического портала, Лукаку не реализовал 4 явных голевых момента за тайм. Футболист вышел на поле после перерыва.