Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Жереми Доку: «Не стоит винить Лукаку в упущенных моментах»

вчера, 23:24
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия0 : 0Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Форвард сборной Бельгии Жереми Доку поддержал своего партнёра по команде Ромелу Лукаку после матча с Хорватией (0:0) в 3-м туре ЧМ-2022.

Бельгийская команда заняла 3-е место в группе и не попала в плей-офф. По подсчётам статистического портала, Лукаку не реализовал 4 явных голевых момента за тайм. Футболист вышел на поле после перерыва.

Да, он упускал моменты, но не думаю, что он виноват в этом. Мы все хотели победить, знали, что нужно делать. Не только у него были шансы, вся команда искала выгодные позиции, чтобы забить.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мориясу: «Теперь наша новая цель — выход в четвертьфинал»
Сегодня, 05:10
Хаверц: «Не ожидали такого результата в матче Испании»
Сегодня, 04:38
Флик: «Винить мы можем только самих себя. У нас было достаточно моментов»
Сегодня, 01:17
Энрике: «Пять минут в нашей игре царила полная паника»
Сегодня, 00:59
Мюллер допустил завершение карьеры в сборной Германии после ЧМ-2022
Сегодня, 00:57
Модрич: «Думаю, мы заслужили выход в плей-офф. Наши старания окупились»
Вчера, 22:37
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:46
Такого невезения у игрока трудно даже припомнить.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:01
Доку пораньше надо было
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:38
А, что его стоит похвалить или пожалеть?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 