Жереми Доку: «Не стоит винить Лукаку в упущенных моментах»

Форвард сборной Бельгии Жереми Доку поддержал своего партнёра по команде Ромелу Лукаку после матча с Хорватией (0:0) в 3-м туре ЧМ-2022.
Бельгийская команда заняла 3-е место в группе и не попала в плей-офф. По подсчётам статистического портала, Лукаку не реализовал 4 явных голевых момента за тайм. Футболист вышел на поле после перерыва.
Да, он упускал моменты, но не думаю, что он виноват в этом. Мы все хотели победить, знали, что нужно делать. Не только у него были шансы, вся команда искала выгодные позиции, чтобы забить.