Флик: «Винить мы можем только самих себя. У нас было достаточно моментов»

Главный тренер сборной Германии после матча 3-го тура группового этапа ЧМ -2022 с Коста-Рикой (4:2) прокомментировал невыход национальной команды в плей-офф турнира.

Германия не смогла выйти из группы на втором чемпионате мира подряд. Такое произошло впервые.

Разочарование огромное. Я не могу винить Испанию. Никогда не смотрю на другие команды. Винить нужно только самих себя, у нас было достаточно моментов, особенно в игре против Японии, а также против Испании в конце матча.

Уйду ли в отставку? Мы это решим, сейчас сложно ответить сразу после игры, когда мы вылетели. Скоро увидим.