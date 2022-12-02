Флик: «Винить мы можем только самих себя. У нас было достаточно моментов»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик после матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Коста-Рикой (4:2) прокомментировал невыход национальной команды в плей-офф турнира.
Германия не смогла выйти из группы на втором чемпионате мира подряд. Такое произошло впервые.
Разочарование огромное. Я не могу винить Испанию. Никогда не смотрю на другие команды. Винить нужно только самих себя, у нас было достаточно моментов, особенно в игре против Японии, а также против Испании в конце матча.
Уйду ли в отставку? Мы это решим, сейчас сложно ответить сразу после игры, когда мы вылетели. Скоро увидим.
https://www.youtube.com/watch?v=dYPWGESTfhU