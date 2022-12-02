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Флик: «Винить мы можем только самих себя. У нас было достаточно моментов»

сегодня, 01:17
Коста-РикаЛоготип футбольный клуб Коста-Рика2 : 4Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик после матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Коста-Рикой (4:2) прокомментировал невыход национальной команды в плей-офф турнира.

Германия не смогла выйти из группы на втором чемпионате мира подряд. Такое произошло впервые.

Разочарование огромное. Я не могу винить Испанию. Никогда не смотрю на другие команды. Винить нужно только самих себя, у нас было достаточно моментов, особенно в игре против Японии, а также против Испании в конце матча.

Уйду ли в отставку? Мы это решим, сейчас сложно ответить сразу после игры, когда мы вылетели. Скоро увидим.

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Tex (раскрыть)
сегодня в 03:43
Песенка специально для тебя!!!!!!!!!!!!!!!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:57
Ниче немцы не показали
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ giga71 (раскрыть)
сегодня в 02:00
Вполне возможно что будут. Удачи.
Tex
Tex ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:58
Это по принципу - у нас нет никаких убеждений и прав, потому будет ненавидеть всех вокруг, у кого они есть?
salleeh
salleeh
сегодня в 01:41
А за акцию наверное старый 3,14дор Лёвушка попросил Флика. Нужно строить новую сборную без Флика, Мюллера, Кимиха, Зюле, Гетце, Сане и Рюдегера…
Mangur
Mangur
сегодня в 01:37
Классико. Новый Спонсор в цветах лгбт не помог
giga71
giga71
сегодня в 01:33
Будут сенсации
протон
протон
сегодня в 01:30, ред.
Заслуженный вылет. Когда приехал не играть в футбол, а прикрывать рот, топить за ЛГБТ. Япония выиграла Германию и заслужила выход. Пускай теперь вся сборная по улицам Германии ходят с закрытыми ртами.
Гость
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