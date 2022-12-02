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Энрике: «Пять минут в нашей игре царила полная паника»

сегодня, 00:59
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония2 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказал свое мнение об игре его команды в матче против Японии, в котором испанцы потерпели поражение (1:2).

Ничего сверхъестественного не произошло. Пять минут в нашей игре царила полная паника. Если бы Японии понадобилось забить еще два гола, то она бы их забила. Они рисковали по максимуму.

Ситуация была взята под контроль только тогда, когда они снова закрылись, когда у них уже было то, что они хотели. Проход Японии в плей-офф с первого места абсолютно заслужен. Но меня раздражает, что моя команда не на их месте.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 01:55
Вряд ли проиграет, к сожалению.
salleeh
salleeh
сегодня в 01:49
Дай Бог, чтобы Испания проиграла Марокко. Ведь тут очевидный слив… А Энрике, просто лжёт теперь. Думаю Фифа обратят внимание на этот матч…
Capral
Capral
сегодня в 01:08
Лжец!!!
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