Энрике: «Пять минут в нашей игре царила полная паника»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказал свое мнение об игре его команды в матче против Японии, в котором испанцы потерпели поражение (1:2).

Ничего сверхъестественного не произошло. Пять минут в нашей игре царила полная паника. Если бы Японии понадобилось забить еще два гола, то она бы их забила. Они рисковали по максимуму.

Ситуация была взята под контроль только тогда, когда они снова закрылись, когда у них уже было то, что они хотели. Проход Японии в плей-офф с первого места абсолютно заслужен. Но меня раздражает, что моя команда не на их месте.