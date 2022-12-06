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«Ньюкасл» может подписать Андрея Сантоса из клуба «Васку да Гама»

вчера, 10:30

Полузащитник клуба «Васку да Гама» Андрей Сантос может перейти в «Ньюкасл».

Сделка может состояться в январе, в роли конкурента «сорок» может выступить «Барселона». Однако непростое финансовое положение каталонцев вряд ли позволит им совершить этот трансфер. В прошлом сезоне 18-летний бразилец забил 8 голов в 36 матчах. Сантос является полузащитником оборонительного плана, за прошлый сезон он совершил 62 отбора и 26 перехватов.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» планирует усилить состав футболистом сборной США.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:55
С такой статистикой и в Барсу можно !
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