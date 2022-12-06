Бывший форвард МЮ Криштиану Роналду находится в шаге от перехода в «Аль-Наср», пишет инсайдер Николо Шира.
Утверждается, что португалец ждал предложения от топ-клуба, но не получил такого, поэтому и согласился отправиться в Саудовскую Аравию.
Ранее стало известно, когда Роналду перейдет в новый клуб.
Он пациент псих диспансера в городе Буйнакске,ждут его там.
Он пациент псих диспансера в городе Буйнакске,ждут его там.
Конечно же хотелось чтоб он остался в европе, но выбор свой Криш сделал....
Он будет звездой первой величины всего азиатского футбола, и многие персональные болельщики Рона станут следить за его игрой в Саудовской Аравии, тем самым в разы возрастет интерес и популярнось всего арабского футбола....это бизнес! И каждый будет в плюсе! Аль-Наср вполне популярный клуб в Саудовской Аравии, который теперь станет самым популярным клубом на континенте...!
Конечно же хотелось чтоб он остался в европе, но выбор свой Криш сделал....
Он будет звездой первой величины всего азиатского футбола, и многие персональные болельщики Рона станут следить за его игрой в Саудовской Аравии, тем самым в разы возрастет интерес и популярнось всего арабского футбола....это бизнес! И каждый будет в плюсе! Аль-Наср вполне популярный клуб в Саудовской Аравии, который теперь станет самым популярным клубом на континенте...!