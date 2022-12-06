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Роналду перейдёт в «Аль-Наср», потому что не получил предложений от грандов

вчера, 09:21

Бывший форвард МЮ Криштиану Роналду находится в шаге от перехода в «Аль-Наср», пишет инсайдер Николо Шира.

Утверждается, что португалец ждал предложения от топ-клуба, но не получил такого, поэтому и согласился отправиться в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, когда Роналду перейдет в новый клуб.

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Все комментарии
iglxxx
iglxxx
вчера в 19:22
Очень хороший выбор,особенно в 38
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:57
Почему все плохо говорят о Роналду. Неужели он не может играть и принести пользу команде как Златан Ибрагимович
протон
протон
вчера в 17:21
За такие деньги - хоть в Антарктиду
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
вчера в 17:02
Какие гранды, о чём он, если бы ещё положительно влиял на атмосфера в свои почти 40 лет, но годы его Эго только поднимают
kkw6ehjzydzw
kkw6ehjzydzw
вчера в 15:39
Бавария, МС, Челси, Барселона и ПСЖ- вот клубы его статуса и которые могут себе его позволить. Но нужен ли он им? Нужно обязательно найти место на поле и надеяться, что микроклимат в командк ек испортит. А кщё большие аппетиты по зарплате. Как показал опыт Ювентуса, суперзвезда хуже слаженно работающего механизма до неё. Вроде голы забивает, а результат хуже. МЮ так и не помог вернуться на вершину.
INGUSH
INGUSH
вчера в 15:34, ред.
Я не фанат Роналду, но меня удивляют (тут в комментах) человеки которые строят из себя экспертов мирового футбола.. Для начала вспомним как КР зажигал , когда был чуть моложе.. Его рекорды в чемпионатах и в ЛЧ еще не скоро побьют (если вообще удастся). Ну кто откажется от такого предложения от арабов? Тем более в таком возврасте ему сложно будет в топ чемпионате. Будем называть его как угодно (пеналду, в пустые коронный и т.п) , но мир запомнит его как одного из лучших футболистов всех времен...
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 14:45
Кому вы Ляля он перешёл ради года за 200 млн долларов.
memphis
memphis
вчера в 14:17
Даже на ЧМ показал, что он уже не игрок
Denis Miganov
Denis Miganov
вчера в 14:09
Зачем ему с его миллионами ехать в саудовскую Аравию??? Это ненормально, Вицель даже это понял и вернулся из Китая , может пора в родной Спортинг и потом в тренерский штаб уже??
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 13:55
Он никому не нужен,он никто уже,он больной на голову человек.
Он пациент псих диспансера в городе Буйнакске,ждут его там.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:09
В Саудовской Аравии Рону будет классно.
Agamaga........
Agamaga........ ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:57
Какой выбор он сделал? Ещё нет официального подтверждения. Одни пишут, другие опровергают каждый день. Никто не знает, что он решил. До конца ЧМ точно ничего не решит.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 12:49
Неа, не уйдёт он туда..
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:49
Ну это его право, не нам его судить....
Конечно же хотелось чтоб он остался в европе, но выбор свой Криш сделал....
Он будет звездой первой величины всего азиатского футбола, и многие персональные болельщики Рона станут следить за его игрой в Саудовской Аравии, тем самым в разы возрастет интерес и популярнось всего арабского футбола....это бизнес! И каждый будет в плюсе! Аль-Наср вполне популярный клуб в Саудовской Аравии, который теперь станет самым популярным клубом на континенте...!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:42
Как Балласт мог помочь МЮ пробиться в ЛЧ на следующий сезон ? Он же Балласт!
lotsman
lotsman
вчера в 10:49
Роналду требует зарплату не соответствующую его сегодняшнего класса игры. Роналду уже не тот Роналду.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 10:48
Пора на пенсию зарабатывать
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 10:44
Грандам нужны молодые, перспективные таланты, а не ходячая реклама, требующая огромных денег.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:37
Перейдёт - не перейдёт, Санта-Барбара какая-то.
Союзник противников
Союзник противников ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 10:32
Перешёл,но ещё недовылетел с ЧМ-22.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:31
Просто пчела привычно летит на запах мёда.Кстати,я не слежу за деталями его карьеры,но хоть один его переход сопровождался снижением количества нулей в контракте? А то он всё время говорит о любви к очередному клубу.
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 10:30
Ну это тоже гранд, но не в Европе...
112910415
112910415
вчера в 10:21
"Ты нужен арабам !" - сказал внутренний голос
Знатог
Знатог
вчера в 10:19
переименовали бы в Реаль-Наср.
barcamilan
barcamilan
вчера в 10:18
только аль насру он нужен
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 10:02
Грант получит от Аль-Наср, а не от грандов.
Ларс
Ларс ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 09:56
В 38 лет? Вполне нормально.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 09:55
Ну вот, не напрягаясь, подмолотит деньжат. На безбедную старость)))))). Удачи тебе, Криштиану, в арабском мире).
Triem
Triem
вчера в 09:50
Ну, если хочет в Европе играть, и тем более в гранде, тогда однозначно нужно соглашаться на значительное понижение зарплаты!
Elliada
Elliada
вчера в 09:47
Зачем озвучивать очевидные вещи? Конечно, он грандам не нужен. Это было ясно еще летом. Не секрет, что он хотел покинуть МЮ, когда клуб не смог выйти в ЛЧ, но получил отказ от всех клубов. Не только от топов, но и середняков. Некоторые даже публично об этом заявили. Сам виноват. Мог бы закопать свое эго и помочь МЮ пробиться в ЛЧ на следующий сезон и воспользоваться опцией, продлив контракт на 1 год.
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