Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что нападающий Габриэл Жезус успешно перенёс операцию на колене.
Форвард получил травму в матче группового этапа чемпионата мира в составе сборной Бразилии против сборной Камеруна.
Ожидается, что восстановление Жезуса займёт несколько месяцев.
Заменить Жезуса будет сложно, зимой найти игрока похожего по функционалу за адекватные деньги не найти, а значит придется либо переплачивать, либо менять структуру игры, до этой траамы у нас были цели взять вингера и опорника, интересно как теперь поведут себя Эду с Артетой на трансферном рынке?!
Жезусу здоровья и скорейшего возвращения.
Заменить Жезуса будет сложно, зимой найти игрока похожего по функционалу за адекватные деньги не найти, а значит придется либо переплачивать, либо менять структуру игры, до этой траамы у нас были цели взять вингера и опорника, интересно как теперь поведут себя Эду с Артетой на трансферном рынке?!
Жезусу здоровья и скорейшего возвращения.