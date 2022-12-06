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Габриэл Жезус успешно перенёс операцию на колене

вчера, 20:21

Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что нападающий Габриэл Жезус успешно перенёс операцию на колене.

Форвард получил травму в матче группового этапа чемпионата мира в составе сборной Бразилии против сборной Камеруна.

Ожидается, что восстановление Жезуса займёт несколько месяцев.

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Все комментарии
lisal
lisal
сегодня в 06:41
Скорейшего выздоровления.
протон
протон
сегодня в 00:25
Но если всё норм будет у Бразилов Жезус свою медаль получит, к слову если пентакомпеоны победят , он останется в истории как чемпион мира
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:05, ред.
Это огромная потеря для нас.... да, Жезус не так много забивал за нас, но выполнял огромную работу на благо команды! Его постоянное давление на защитников, постоянный прессинг очень полезны, но, увы, снова проклятие Арсенала в действии, только-только наладили игру, идем во главе таблицы, и казалось бы вот хороший шанс побороться за чемпионство, ну или уверенно финишировать в четверке, как снова травмы, Жезус, Уайт. Надеюсь этим и ограничемся и остальные игроки участвующие на ЧМ возвратятся здоровыми🙏

Заменить Жезуса будет сложно, зимой найти игрока похожего по функционалу за адекватные деньги не найти, а значит придется либо переплачивать, либо менять структуру игры, до этой траамы у нас были цели взять вингера и опорника, интересно как теперь поведут себя Эду с Артетой на трансферном рынке?!

Жезусу здоровья и скорейшего возвращения.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:54
Жаль! Здоровья Жезусу
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 20:27
Потеря для Арсенала...
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