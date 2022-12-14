МЮ хочет подписать Рамуша, Гакпо, Морату и арендовать Фелиша

«Манчестер Юнайтед» зимой намерен усилить атаку.
Манкунианцы собираются сделать запрос о возможности трансфера нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша в зимнее трансферное окно, хотя в «Юнайтед» считают, что январь — не самое лучшее время для приобретения игроков. Англичане хотят приобрести форварда после ухода Криштиану Роналду.
Клуб испытывает финансовые ограничения после пандемии коронавируса и более высоких, чем ожидалось, трансферных расходов прошлым летом.
Также трансферными целями МЮ являются нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо и форвард «Атлетико» Жоау Фелиш. В «Атлетико» проинформировали англичан о доступности трансфера, но сумма в 100 млн евро может стать препятствием. «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность аренды игрока с обязательством выкупа по окончании сезона.
Партнёр Фелиша по мадридскому клубу Альваро Мората тоже представляет интерес для МЮ.
Ранее стало известно о том, что английский клуб претендует на форварда «Милана» Рафаэля Леау.