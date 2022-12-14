МЮ хочет подписать Рамуша, Гакпо, Морату и арендовать Фелиша

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вчера, 18:11

«Манчестер Юнайтед» зимой намерен усилить атаку.

Манкунианцы собираются сделать запрос о возможности трансфера нападающего «Бенфики» в зимнее трансферное окно, хотя в «Юнайтед» считают, что январь — не самое лучшее время для приобретения игроков. Англичане хотят приобрести форварда после ухода Криштиану Роналду.

Клуб испытывает финансовые ограничения после пандемии коронавируса и более высоких, чем ожидалось, трансферных расходов прошлым летом.

Также трансферными целями МЮ являются нападающий ПСВ и сборной Нидерландов и форвард «Атлетико» . В «Атлетико» проинформировали англичан о доступности трансфера, но сумма в 100 млн евро может стать препятствием. «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность аренды игрока с обязательством выкупа по окончании сезона.

Партнёр Фелиша по мадридскому клубу тоже представляет интерес для МЮ .

Ранее стало известно о том, что английский клуб претендует на форварда «Милана» Рафаэля Леау.