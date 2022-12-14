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МЮ хочет подписать Рамуша, Гакпо, Морату и арендовать Фелиша

вчера, 18:11

«Манчестер Юнайтед» зимой намерен усилить атаку.

Манкунианцы собираются сделать запрос о возможности трансфера нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша в зимнее трансферное окно, хотя в «Юнайтед» считают, что январь — не самое лучшее время для приобретения игроков. Англичане хотят приобрести форварда после ухода Криштиану Роналду.

Клуб испытывает финансовые ограничения после пандемии коронавируса и более высоких, чем ожидалось, трансферных расходов прошлым летом.

Также трансферными целями МЮ являются нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо и форвард «Атлетико» Жоау Фелиш. В «Атлетико» проинформировали англичан о доступности трансфера, но сумма в 100 млн евро может стать препятствием. «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность аренды игрока с обязательством выкупа по окончании сезона.

Партнёр Фелиша по мадридскому клубу Альваро Мората тоже представляет интерес для МЮ.

Ранее стало известно о том, что английский клуб претендует на форварда «Милана» Рафаэля Леау.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:58
Феликс не нужен, тем более за такие деньги. Рамуш вроде не плох, но как бы вторым Нуньесом не стал, только полгода на высоком уровне играет. Гакпо отличный вариант, но он все-таки игрок второго темпа, если его брать, то нужно отпускать Марса и все равно брать центрфорварда. Ну, а Мората..хорошая шутка)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 18:20
Хотя-бы одного из них. А летом будет видно. Бабла столько не наберётся.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:13
Если сравнивать именно с Роналду, то Рамош заменит ещё как-то, с натяжкой, остальные играют только когда игра есть
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