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В отношениях Роналду и его агента возникла напряженность

вчера, 18:19

Неопределенность в будущем нападающего Криштиану Роналду подорвала отношения между игроком и его легендарным агентом Жорже Мендешем.

Роналду остается свободным агентом после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» и с 1 января он может присоединиться к новой команде, однако договоренностей еще нет ни с одним из клубов. Из-за высоких требований игрока по зарплате европейские клубы не решаются подписать его, и его агент ищет альтернативные варианты.

Отмечается, что подобные моменты в отношениях Роналду и Мендеша уже случались несколько раз. Агент и игрок относятся друг к другу почти как отец и сын, поэтому им удавалось уладить проблемы.

Единственное предложение о трансфере Роналду сделал саудовский клуб «Аль-Наср».

Важную роль в будущем Криштиану может сыграть бывший спортивный директор ПСЖ Антеру Энрике. Сейчас он занимает пост главы чемпионата Катара и может поспособствовать переходу Роналду в один из клубов этой страны.

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протон
протон
вчера в 23:55
После такого провала на ЧМ ни о каких Аль Нассрах не может быть и речи. Роналду точно захочет взять реванш хотя бы на клубном уровне. Уступит по зарплате, cможет найти нормальный клуб себе. Деньги для него уже ничего не решают. Он до конца жизни будет всем обеспечен при любых раскладах
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:40
У Мендеша просто нет шансов исполнить каприз гея-нарцисса.
Так что в Альнаср надо ехать.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 18:37
Геша, не теряй Мендеша... Иначе потеряешь "звание" лучшего игрока пятого тысячелетия на Жлоб Мендеш Авардс... А-ха-ха-ха... 💋..
Elliada
Elliada
вчера в 18:26
Конечно испортились. Балласт дал задание агенту, чтобы он нашел клуб, который будет удовлетворять все его капризы, а дураков нет. Все всё прекрасно понимают. Только балласт живет в каком-то выдуманном мире, где он топ игрок. Не хочет принимать во внимание тот факт, что его время давно ушло. МЮ и сборная показали лучший результат без него, чем с ним. "Тащер" сдулся.
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