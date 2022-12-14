В отношениях Роналду и его агента возникла напряженность

1671031157

вчера, 18:19

Неопределенность в будущем нападающего подорвала отношения между игроком и его легендарным агентом .

Роналду остается свободным агентом после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» и с 1 января он может присоединиться к новой команде, однако договоренностей еще нет ни с одним из клубов. Из-за высоких требований игрока по зарплате европейские клубы не решаются подписать его, и его агент ищет альтернативные варианты.

Отмечается, что подобные моменты в отношениях Роналду и Мендеша уже случались несколько раз. Агент и игрок относятся друг к другу почти как отец и сын, поэтому им удавалось уладить проблемы.

Единственное предложение о трансфере Роналду сделал саудовский клуб «Аль-Наср».