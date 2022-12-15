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Ринат Дасаев хочет, чтобы Месси выиграл чемпионат мира

вчера, 14:38
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18.12.2022 в 18:00 Не начался

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о предстоящем финале чемпионата мира между Аргентиной и Францией.

В финальном матче чемпионата мира нет явного фаворита, у Франции и у Аргентины одинаковые шансы на победу. Кому будет сопутствовать удача, тот и станет чемпионом. Мне, в общем-то, без разницы, кто выиграет, но хотелось бы, чтобы Месси все-таки стал чемпионом мира. Он столько всего сделал для футбола, а чемпионом мира не становился. Я был бы рад за него.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:41, ред.
И я хочу, чтобы ЧМ выиграла Аргентина, но как команда с уважением к каждому игроку, без персоналий, именно такой я запомню эту Аргентину, никто там не выстрелил, никто не тащил на себе, все дружно грызли газон за команду.
Уверен, Роналду будет за Аргентину в этом противостоянии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:42
Этого не хочет только дайвер...
TheBestInTheWorld
TheBestInTheWorld
вчера в 14:40
Кто же этого не хочет?
Гость
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