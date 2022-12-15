Ринат Дасаев хочет, чтобы Месси выиграл чемпионат мира

Бывший вратарь сборной СССР поделился мнением о предстоящем финале чемпионата мира между Аргентиной и Францией.

В финальном матче чемпионата мира нет явного фаворита, у Франции и у Аргентины одинаковые шансы на победу. Кому будет сопутствовать удача, тот и станет чемпионом. Мне, в общем-то, без разницы, кто выиграет, но хотелось бы, чтобы Месси все-таки стал чемпионом мира. Он столько всего сделал для футбола, а чемпионом мира не становился. Я был бы рад за него.