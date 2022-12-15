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Фелиш хочет перейти в ПСЖ

вчера, 21:29

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал, что нападающий Жоау Фелиш хочет перейти из «Атлетико» в ПСЖ:

Он хочет играть за «Пари Сен-Жермен». «Атлетико» просто не хочет его терять, и они просят за него 130-140 миллионов евро!

ПСЖ был бы логичным выбором, если бы он действительно покинул «Атлетико». В конце концов, не так много клубов, которые могут позволить себе платить ему, а парижане заинтересованы в молодых игроках на будущее, чтобы принять уход Мбаппе или Неймара. Или чтобы у них была замена, когда истечет контракт Месси.

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протон
протон
сегодня в 00:20
Когда вижу цены на Феликса или на Гвардиола аж передергивает. Могу понять даже 180 за Мбаппе или 222 за Неймара. Это неадекватно, но эти люди были лютыми топами, выделялись всегда. Чем Феликс выделяется или Гвардиол? Сумасшествие
80 млн за Магваера, 130 млн за Гвардиола, 140 за Феликса. Кошмар, а не цены, футбольный рынок нужно Как-то стабилизировать, в смысле цен.
протон
протон
сегодня в 00:16
Каких 140 млн ? Что они там курят ?
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 21:47
Деньги для него важнее. Ничего из португала не выйдет!
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