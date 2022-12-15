Фелиш хочет перейти в ПСЖ

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал, что нападающий хочет перейти из «Атлетико» в ПСЖ :

Он хочет играть за «Пари Сен-Жермен». «Атлетико» просто не хочет его терять, и они просят за него 130-140 миллионов евро!