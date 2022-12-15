Фелиш хочет перейти в ПСЖ

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал, что нападающий Жоау Фелиш хочет перейти из «Атлетико» в ПСЖ:
Он хочет играть за «Пари Сен-Жермен». «Атлетико» просто не хочет его терять, и они просят за него 130-140 миллионов евро!
ПСЖ был бы логичным выбором, если бы он действительно покинул «Атлетико». В конце концов, не так много клубов, которые могут позволить себе платить ему, а парижане заинтересованы в молодых игроках на будущее, чтобы принять уход Мбаппе или Неймара. Или чтобы у них была замена, когда истечет контракт Месси.
80 млн за Магваера, 130 млн за Гвардиола, 140 за Феликса. Кошмар, а не цены, футбольный рынок нужно Как-то стабилизировать, в смысле цен.
80 млн за Магваера, 130 млн за Гвардиола, 140 за Феликса. Кошмар, а не цены, футбольный рынок нужно Как-то стабилизировать, в смысле цен.