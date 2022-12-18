Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Защитник Аргентины рассказал, что игроки хотят сделать в случае победы

сегодня, 13:40
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Защитник сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес рассказал, что футболисты национальной команды решили сделать татуировку в случае победы на чемпионате мира в Катаре:

За ужином прозвучало, что если всё пойдёт хорошо, мы хотим сделать татуировку в память об этом историческом моменте. Мы дали обещание.

Ещё не решили, какой будет татуировка, у нас возникли споры по этому поводу. Кто-то хотел набить Кубок мира, кто-то — дату или что-то написанное по-арабски. Были разные идеи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хакими: «Мы уходим с высоко поднятой головой»
Сегодня, 14:18
Линекер сравнил шансы Месси и Мбаппе в финале чемпионата мира
Сегодня, 13:58
Бывший тренер «Зенита» поделился ожиданиями от финала чемпионата мира
Сегодня, 13:52
Артета: «Думаю, мы находимся в неплохом положении»
Сегодня, 13:22
Закариа: «Нужно показать тренеру, что я хорош»
Сегодня, 13:14
Тренер сборной Франции: «У каждого тренера в мире есть план против Месси»
Сегодня, 12:38
Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 14:13, ред.
Если проиграют тогда простая татушка "loser"... на лбу...на память...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:09
Да много чего можно запечатлеть...например...
"Аргентинцам на память.К.Мбаппе."
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:48, ред.
А заранее рассуждать на счёт победы это зря. Одни вон уже набили "татухи" теперь посылают бабло ,что бы свести. Пока не поздно - стучи по дереву!😏
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:47
На лбу сделайте себе тату и радуйтесь, что бы все видели.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 