Защитник Аргентины рассказал, что игроки хотят сделать в случае победы

Защитник сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» рассказал, что футболисты национальной команды решили сделать татуировку в случае победы на чемпионате мира в Катаре:

За ужином прозвучало, что если всё пойдёт хорошо, мы хотим сделать татуировку в память об этом историческом моменте. Мы дали обещание.

Ещё не решили, какой будет татуировка, у нас возникли споры по этому поводу. Кто-то хотел набить Кубок мира, кто-то — дату или что-то написанное по-арабски. Были разные идеи.