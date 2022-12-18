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Закариа: «Нужно показать тренеру, что я хорош»

сегодня, 13:14

Швейцарский полузащитник «Челси» Денис Закариа оценил свои перспективы в лондонском клубе.

По-прежнему уверен в своём опыте в «Челси», посмотрим, что будет дальше. Мне ещё нужно улучшить некоторые аспекты и показать тренеру, на что я способен. Во время игр нужно показывать, что я хорош. Пока этого недостаточно, но я много работаю.

26-летний Денис Закариа выступает за «Челси» на правах аренды, права на игрока принадлежат «Ювентусу». В нынешнем сезоне футболист не провёл ни одного матча за клуб в английской Премьер-Лиге.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:17, ред.
Так в чём же дело Дениска - покажи!😊
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