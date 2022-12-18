Закариа: «Нужно показать тренеру, что я хорош»

Швейцарский полузащитник «Челси» оценил свои перспективы в лондонском клубе.

По-прежнему уверен в своём опыте в «Челси», посмотрим, что будет дальше. Мне ещё нужно улучшить некоторые аспекты и показать тренеру, на что я способен. Во время игр нужно показывать, что я хорош. Пока этого недостаточно, но я много работаю.