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«Реал» интересуется полузащитником сборной Аргентины

вчера, 18:57

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес стал трансферной целью «Реала».

Аргентинец признан лучшим молодым игроком прошедшего чемпионата мира, топ-клубы Европы интересуются футболистом. Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заинтересован в переходе Фернандеса в клуб из Мадрида. «Бенфика» хочет получить за игрока 120 миллионов евро, но «Реал» считает эту сумму завышенной. «Сливочные» готовы отдать за Энцо не более 100 миллионов евро.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:06
Очередная переоцененка. Реал уже отдал 100 за Бейла. Ну это еще туда-сюда. А вот 100 за Азара - это чистый пролет клуба.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:01
С Бенфикой да и вообще с любым португальским топ клубом очень сложно вести переговоры, т.к они слишком дорого продают своих игроков. У этих клубов очень сильно работает скаутский отдел, который каждый год находят новые таланты для своих клубов, а клубы в свою очередь быстро и без раздумий продают этих "выскочек" за огромные деньги!
Энцо конечно показывает отличную игру, но какие 120 лямов???? За что такой ценник? Это его первый сезон в Европе, и не в самом сильном чемпионате, а за него уже хотят 120 кусков!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:18, ред.
Пускай гея-нарцисса за эти деньги возвращают, он согласится, а за чемпиона мира и лучшего молодого игрока чемпионата мира 2022 года придётся раскошелиться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:07
Мне кажется что и 120 и 100 это цена завышеная!
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