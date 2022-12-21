«Реал» интересуется полузащитником сборной Аргентины

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес стал трансферной целью «Реала».
Аргентинец признан лучшим молодым игроком прошедшего чемпионата мира, топ-клубы Европы интересуются футболистом. Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заинтересован в переходе Фернандеса в клуб из Мадрида. «Бенфика» хочет получить за игрока 120 миллионов евро, но «Реал» считает эту сумму завышенной. «Сливочные» готовы отдать за Энцо не более 100 миллионов евро.
Энцо конечно показывает отличную игру, но какие 120 лямов???? За что такой ценник? Это его первый сезон в Европе, и не в самом сильном чемпионате, а за него уже хотят 120 кусков!!!
Энцо конечно показывает отличную игру, но какие 120 лямов???? За что такой ценник? Это его первый сезон в Европе, и не в самом сильном чемпионате, а за него уже хотят 120 кусков!!!