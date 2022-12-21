«Реал» интересуется полузащитником сборной Аргентины

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вчера, 18:57

Полузащитник «Бенфики» стал трансферной целью «Реала».

Аргентинец признан лучшим молодым игроком прошедшего чемпионата мира, топ-клубы Европы интересуются футболистом. Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заинтересован в переходе Фернандеса в клуб из Мадрида. «Бенфика» хочет получить за игрока 120 миллионов евро, но «Реал» считает эту сумму завышенной. «Сливочные» готовы отдать за Энцо не более 100 миллионов евро.