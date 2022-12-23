«Аль-Наср» хочет формально закрепить договорённость с Роналду до конца года

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сегодня, 13:31

Как пишет источник, нападающий близок к переходу в саудовский «Аль-Наср» на правах свободного агента после того, как он не смог найти себе клуб в Европе. Отмечается, что у Роналду было предложение из Катара, однако финансовые условия этого предложения были хуже, чем те, что предлагает «Аль-Наср».

Перед чемпионатом мира в Катаре Роналду надеялся, что статус свободного агента и хорошее выступление на турнире позволят ему перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Однако в ходе турнира он потерял место в стартовом составе Португалии. Это, как и скандальный уход из «Манчестер Юнайтед», навредило его репутации, и предложений из Европы Криштиану не получил.

Летом «Аль-Наср» предлагал Роналду контракт сроком на 2 года на 300 млн евро, но получил отказ. Сейчас же саудовский клуб полагает, что достиг договоренности с португальцем, и хочет закрепить ее формально до конца декабря.