Бывший игрок «Зенита» покинул «Родину» из-за невыплаты зарплаты

Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника , рассказал о причинах ухода игрока из «Родины».

Вчера телеграм-канал « ФНЛ с Ильёвым» сообщил, что 34-летний бразильский футболист покидает клуб Первой лиги.

Маурисио действительно уходит из «Родины», в его контракте была прописана опция, позволяющая разорвать контракт до конца декабря, чем мы и воспользовались. В данный момент Маурисио является свободным агентом.

В чём причины разрыва контракта? Они не выплатили зарплату, не выплатили подписной бонус — ничего.

Есть ли интерес к Маурисио из России? Мы ждём, некоторые клубы уже выходили с нами на контакт.