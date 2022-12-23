Бывший игрок «Зенита» покинул «Родину» из-за невыплаты зарплаты

Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника Маурисио, рассказал о причинах ухода игрока из «Родины».
Вчера телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым» сообщил, что 34-летний бразильский футболист покидает клуб Первой лиги.
Маурисио действительно уходит из «Родины», в его контракте была прописана опция, позволяющая разорвать контракт до конца декабря, чем мы и воспользовались. В данный момент Маурисио является свободным агентом.
В чём причины разрыва контракта? Они не выплатили зарплату, не выплатили подписной бонус — ничего.
Есть ли интерес к Маурисио из России? Мы ждём, некоторые клубы уже выходили с нами на контакт.
Бразилец перешёл в московскую команду в сентябре этого года, подписав контракт до конца сезона. Маурисио провёл 7 матчей в лиге и 2 в Кубке России.