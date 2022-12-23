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Бывший игрок «Зенита» покинул «Родину» из-за невыплаты зарплаты

сегодня, 11:11

Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника Маурисио, рассказал о причинах ухода игрока из «Родины».

Вчера телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым» сообщил, что 34-летний бразильский футболист покидает клуб Первой лиги.

Маурисио действительно уходит из «Родины», в его контракте была прописана опция, позволяющая разорвать контракт до конца декабря, чем мы и воспользовались. В данный момент Маурисио является свободным агентом.

В чём причины разрыва контракта? Они не выплатили зарплату, не выплатили подписной бонус — ничего.

Есть ли интерес к Маурисио из России? Мы ждём, некоторые клубы уже выходили с нами на контакт.

Бразилец перешёл в московскую команду в сентябре этого года, подписав контракт до конца сезона. Маурисио провёл 7 матчей в лиге и 2 в Кубке России.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:17
Привык к баблишку
nubom
nubom
сегодня в 11:14
А у нас раньше "Родину" продавали....
Гость
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