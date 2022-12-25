Аргентинский игрок «Пари НН» готов попросить Путина сделать ему паспорт РФ

Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро заявил, что готов получить российский паспорт.
Не знаю насчет паспорта. Но я люблю Россию и буду очень рад, если удастся получить паспорт. Я очень хорошо общаюсь с русскими ребятами, и мне приятно, что они во многом помогают. Если я получу паспорт — круто, посмотрим, что будет дальше.
По распоряжению президента можно сделать паспорт за один день? Да, я знаю об этом. Знаю, что Наталья Орейро получила российский паспорт. Не знаю, сколько паспортов у меня может быть. Но если у меня появится номер Путина, я ему позвоню и попрошу сделать мне паспорт.
Да и собственно у Путина нет мобильного телефона, он сам много раз об этом говорил.
Да и собственно у Путина нет мобильного телефона, он сам много раз об этом говорил.