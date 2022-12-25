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Аргентинский игрок «Пари НН» готов попросить Путина сделать ему паспорт РФ

сегодня, 11:08

Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро заявил, что готов получить российский паспорт.

Не знаю насчет паспорта. Но я люблю Россию и буду очень рад, если удастся получить паспорт. Я очень хорошо общаюсь с русскими ребятами, и мне приятно, что они во многом помогают. Если я получу паспорт — круто, посмотрим, что будет дальше.

По распоряжению президента можно сделать паспорт за один день? Да, я знаю об этом. Знаю, что Наталья Орейро получила российский паспорт. Не знаю, сколько паспортов у меня может быть. Но если у меня появится номер Путина, я ему позвоню и попрошу сделать мне паспорт.

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Байкал-38
Байкал-38 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 11:24
По поводу паспорта может он и серьёзно говорил, а вот по процедуре получения и звонку Путину он скорее всего пошутил.
Да и собственно у Путина нет мобильного телефона, он сам много раз об этом говорил.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:15, ред.
Паспорт паспортом... но Вовчика по этому вопросу не стоит напрягать... и так дел не в проворот... получай по правилам
Гость
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