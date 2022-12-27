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Блинд покинул «Аякс»

вчера, 18:21

Защитник Дэйли Блинд покинул «Аякс». Игрок был инициатором прекращения сотрудничества, стороны расстались по обоюдному согласию.

В 2019 году у Блинда был диагностирован миокардит. Футболист позднее перенёс операцию. Отец защитника, Данни Блинд, рассказал, что возвращение сына на футбольное поле не является безопасным в полной мере. Но футболист решил продолжить карьеру.

Блинд защищал цвета «Аякса» с 2008 по 2014 год, в 2018-м он вернулся в команду. За амстердамцев он провел 333 матча.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:41
Почему Аякс отправил его завершать карьеру? Обидно должно быть. Понятно, что в Аяксе всегда молодёжь для продажи играла. Но чувак только что в основе сборной на ЧМ отыграл. И в 32 года может играть еще лет 5
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:11
Здоровья!!!
Futurista
Futurista
вчера в 19:07
Вот же блинд)...
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:07
Во как время летит... Я ж еще его отца помню на поле.....:(((

Не звезда, конечно, но боец, каких поискать. В любом случае, хороша карьера. Выдающийся плей-офф ЛЧ 2019, если смотреть не пропопсированными глазами, Дейли провёл даже сильнее действительно выступившего тогда очень сильно Де Лигта. Для внимательно зрителя Блинд-младший запомнится игроком, способным выдавать топ-уровень на коротком отрезке, в целом же – являясь очень приличной единицей. На постоянной основе Блинд всегда имеет элитный пас на любое расстояние, и светлую голову – почти в любой ситуации. Именно поэтому, сколько не менялось тренеров сборной с 2014-го, у всех он был основным. Ему бы конституционной мощи в природу – был бы элитный игрок, но и без того прекрасная карьера, под сотню игр за сборную, великий для футбольной нации батя может гордиться..... Там травмы были, да и если не ошибаюсь, что-то с сердцем.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:06
Всему своё время. Пора и честь знать. Удачи тебе в любом случае. Ты сделал всё что мог .
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