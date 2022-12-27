Защитник Дэйли Блинд покинул «Аякс». Игрок был инициатором прекращения сотрудничества, стороны расстались по обоюдному согласию.
В 2019 году у Блинда был диагностирован миокардит. Футболист позднее перенёс операцию. Отец защитника, Данни Блинд, рассказал, что возвращение сына на футбольное поле не является безопасным в полной мере. Но футболист решил продолжить карьеру.
Блинд защищал цвета «Аякса» с 2008 по 2014 год, в 2018-м он вернулся в команду. За амстердамцев он провел 333 матча.
Не звезда, конечно, но боец, каких поискать. В любом случае, хороша карьера. Выдающийся плей-офф ЛЧ 2019, если смотреть не пропопсированными глазами, Дейли провёл даже сильнее действительно выступившего тогда очень сильно Де Лигта. Для внимательно зрителя Блинд-младший запомнится игроком, способным выдавать топ-уровень на коротком отрезке, в целом же – являясь очень приличной единицей. На постоянной основе Блинд всегда имеет элитный пас на любое расстояние, и светлую голову – почти в любой ситуации. Именно поэтому, сколько не менялось тренеров сборной с 2014-го, у всех он был основным. Ему бы конституционной мощи в природу – был бы элитный игрок, но и без того прекрасная карьера, под сотню игр за сборную, великий для футбольной нации батя может гордиться..... Там травмы были, да и если не ошибаюсь, что-то с сердцем.
Не звезда, конечно, но боец, каких поискать. В любом случае, хороша карьера. Выдающийся плей-офф ЛЧ 2019, если смотреть не пропопсированными глазами, Дейли провёл даже сильнее действительно выступившего тогда очень сильно Де Лигта. Для внимательно зрителя Блинд-младший запомнится игроком, способным выдавать топ-уровень на коротком отрезке, в целом же – являясь очень приличной единицей. На постоянной основе Блинд всегда имеет элитный пас на любое расстояние, и светлую голову – почти в любой ситуации. Именно поэтому, сколько не менялось тренеров сборной с 2014-го, у всех он был основным. Ему бы конституционной мощи в природу – был бы элитный игрок, но и без того прекрасная карьера, под сотню игр за сборную, великий для футбольной нации батя может гордиться..... Там травмы были, да и если не ошибаюсь, что-то с сердцем.