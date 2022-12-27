Блинд покинул «Аякс»

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вчера, 18:21

Защитник покинул «Аякс». Игрок был инициатором прекращения сотрудничества, стороны расстались по обоюдному согласию.

В 2019 году у Блинда был диагностирован миокардит. Футболист позднее перенёс операцию. Отец защитника, , рассказал, что возвращение сына на футбольное поле не является безопасным в полной мере. Но футболист решил продолжить карьеру.

Блинд защищал цвета «Аякса» с 2008 по 2014 год, в 2018-м он вернулся в команду. За амстердамцев он провел 333 матча.