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Стали известны подробности соглашения Лантратова с «Локомотивом»

вчера, 20:12

Голкипер «Химок» Илья Лантратов переходит в «Локомотив».

По слухам, футболист подпишет с «красно-зелеными» соглашение до лета 2026 года.

Ранее московский клуб приобрел двух игроков «Крыльев Советов».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:20
Год-полтора назад я ОЧЕНЬ хотел, чтобы Лантратов перешёл в Локо. Он реально выручал в Химках (даже в финале кубка Зенит только при помощи пенальти победил).
Но сейчас есть Худяков, потому решение выглядит спорным. Хотя может быть, Дане пока банально рано играть первым номером все игры, нужен кто-то поопытнее. А у Гили очередная травма. Если дело в этом, Лантратов - лучший из возможных вариантов, тем более, по цена/качество, тем более - раньше играл за молодёжную команду Локо.
ABir
ABir
вчера в 22:30
Растаскивают Химки потихонечку
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:51
Пообещали золотые горы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:33
Куда им столько киперов?
Гость
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