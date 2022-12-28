Стали известны подробности соглашения Лантратова с «Локомотивом»

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вчера, 20:12

Голкипер «Химок» переходит в «Локомотив».

По слухам, футболист подпишет с «красно-зелеными» соглашение до лета 2026 года.

Ранее московский клуб приобрел двух игроков «Крыльев Советов».