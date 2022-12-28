Стали известны подробности соглашения Лантратова с «Локомотивом»

Голкипер «Химок» Илья Лантратов переходит в «Локомотив».
По слухам, футболист подпишет с «красно-зелеными» соглашение до лета 2026 года.
Ранее московский клуб приобрел двух игроков «Крыльев Советов».
Голкипер «Химок» Илья Лантратов переходит в «Локомотив».
По слухам, футболист подпишет с «красно-зелеными» соглашение до лета 2026 года.
Ранее московский клуб приобрел двух игроков «Крыльев Советов».
Но сейчас есть Худяков, потому решение выглядит спорным. Хотя может быть, Дане пока банально рано играть первым номером все игры, нужен кто-то поопытнее. А у Гили очередная травма. Если дело в этом, Лантратов - лучший из возможных вариантов, тем более, по цена/качество, тем более - раньше играл за молодёжную команду Локо.
Но сейчас есть Худяков, потому решение выглядит спорным. Хотя может быть, Дане пока банально рано играть первым номером все игры, нужен кто-то поопытнее. А у Гили очередная травма. Если дело в этом, Лантратов - лучший из возможных вариантов, тем более, по цена/качество, тем более - раньше играл за молодёжную команду Локо.