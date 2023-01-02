Лунёв заинтересовал английский клуб

Антон Смирнов, агент голкипера «Байера» Андрея Лунева, высказался о возможном интересе «Спартака» к футболисту.
Впервые слышу. Есть интерес от «Брентфорда».
Ранее появилась информация о том, может ли Лунев вернуться в чемпионат России.
Антон Смирнов, агент голкипера «Байера» Андрея Лунева, высказался о возможном интересе «Спартака» к футболисту.
Впервые слышу. Есть интерес от «Брентфорда».
Ранее появилась информация о том, может ли Лунев вернуться в чемпионат России.
1.Недорого
2.Очень недорого
Минусы:
1.Уже 32-й год.
2.Отсутствие практики.
1.Недорого
2.Очень недорого
Минусы:
1.Уже 32-й год.
2.Отсутствие практики.