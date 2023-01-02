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Лунёв заинтересовал английский клуб

вчера, 23:22

Антон Смирнов, агент голкипера «Байера» Андрея Лунева, высказался о возможном интересе «Спартака» к футболисту.

Впервые слышу. Есть интерес от «Брентфорда».

Ранее появилась информация о том, может ли Лунев вернуться в чемпионат России.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:15
Плюсы:
1.Недорого
2.Очень недорого
Минусы:
1.Уже 32-й год.
2.Отсутствие практики.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:58
Трансферные окна и придуманные для таких переходов...
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