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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

Шомуродов близок к переходу в «Торино», за который выступает Миранчук

вчера, 19:52

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может покинуть клуб.

Как сообщает La Stampa, футболист может уйти в аренду в «Торино». В обратном направлении может последовать полузащитник Саша Лукич. Римляне вели переговоры с «Кремонезе» о возможном переходе Шомуродова, но игрок больше хочет играть за туринцев.

За «Торино» на правах аренды из «Аталанты» выступает россиянин Алексей Миранчук.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Ali_Hazard (раскрыть)
вчера в 23:45
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 22:22
    Это было бы прекрасно!
    Gahi
    Gahi
    вчера в 21:53
    Возможно это лучший вариант для Элдора Шомуродова играть вместе с Алексеем. Удачи
    Ali_Hazard
    Ali_Hazard
    вчера в 21:20
    В Италии всегда и везде был нулевым, за исключением небольшого отрезка в Дженоа, вообще не понятно как этот Шоууродов оказался в таком клубе как Рома.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 20:41
    Теперь они вдвое больше наколотят мячей
    ggj7746uqsq5
    ggj7746uqsq5
    вчера в 20:25
    В двоём будет играть получше, удачи
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:09
    И этот по рукам пошёл.Дома и солома едома...
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 20:04
    Вот и всретятся в Торино и заиграют оба.
    rhskmz
    rhskmz
    вчера в 19:59
    А за Пахтакло он не хочет играть ?
    протон
    протон
    вчера в 19:58
    всяко лучше, чем скамейку в Риме греть.
    протон
    протон
    вчера в 19:58
    Влашич Шомуродов Миранчук
    Какая прекрасная атака может быть у Торино
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 19:57
    Сдулся Шома совсем, а вроде начинал ярко.
    Может Лёха поможет.
    Гость
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