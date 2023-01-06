Шомуродов близок к переходу в «Торино», за который выступает Миранчук

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вчера, 19:52

Нападающий «Ромы» может покинуть клуб.

Как сообщает La Stampa, футболист может уйти в аренду в «Торино». В обратном направлении может последовать полузащитник Саша Лукич. Римляне вели переговоры с «Кремонезе» о возможном переходе Шомуродова, но игрок больше хочет играть за туринцев.

За «Торино» на правах аренды из «Аталанты» выступает россиянин .