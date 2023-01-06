Шомуродов близок к переходу в «Торино», за который выступает Миранчук

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может покинуть клуб.
Как сообщает La Stampa, футболист может уйти в аренду в «Торино». В обратном направлении может последовать полузащитник Саша Лукич. Римляне вели переговоры с «Кремонезе» о возможном переходе Шомуродова, но игрок больше хочет играть за туринцев.
За «Торино» на правах аренды из «Аталанты» выступает россиянин Алексей Миранчук.
Какая прекрасная атака может быть у Торино
Какая прекрасная атака может быть у Торино
Может Лёха поможет.
Может Лёха поможет.