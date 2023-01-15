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«Челси» минимально обыграл «Кристал Пэлас»

сегодня, 19:00
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Челси» переиграл «Кристал Пэлас» в матче 20-го тура АПЛ (1:0).

Гол забил Кай Хаверц на 64-й минуте.

После поединка «синие» идут на 10-м месте (28 баллов), «орлы» занимают 12-ю позицию (22 балла).

В параллельной игре «Ньюкасл» переиграл «Фулхэм».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:40
Зачем выпускать 33 летнего сбитого летчика, которого 99% летом не будет в клубе? Какими бы сырыми сейчас не были Хатчинсон или Фофана, в этом хоть какой-то толк был бы.

Зачем давать шансы Обаме в уже ничего не решающем сезоне, даже если он еще 3-4 мяча за сезон забьет? У тебя полный карт-бланш от шефа, а ты пичкаешь в состав сбитых летчиков типа Обамы и Аспи раз за разом
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:26
Наверное для Челси сейчас очень важная победа.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:20
Тяжелавато далась победа.
drug01
drug01 ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 19:16
Согласен, очки очень важны
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:05
Матч получился очень упорный.
azkan
azkan
сегодня в 19:02
Да, минимально! Но с победой Челси!
Еще все можно исправить!
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 19:01
Главное,что взяли 3 очка.Остальное сейчас всё вторично.
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