«Челси» минимально обыграл «Кристал Пэлас»

«Челси» переиграл «Кристал Пэлас» в матче 20-го тура АПЛ (1:0).
Гол забил Кай Хаверц на 64-й минуте.
После поединка «синие» идут на 10-м месте (28 баллов), «орлы» занимают 12-ю позицию (22 балла).
В параллельной игре «Ньюкасл» переиграл «Фулхэм».
|Челси1 : 0Кристал Пэлас
|Матч завершен
«Челси» переиграл «Кристал Пэлас» в матче 20-го тура АПЛ (1:0).
Гол забил Кай Хаверц на 64-й минуте.
После поединка «синие» идут на 10-м месте (28 баллов), «орлы» занимают 12-ю позицию (22 балла).
В параллельной игре «Ньюкасл» переиграл «Фулхэм».
Зачем давать шансы Обаме в уже ничего не решающем сезоне, даже если он еще 3-4 мяча за сезон забьет? У тебя полный карт-бланш от шефа, а ты пичкаешь в состав сбитых летчиков типа Обамы и Аспи раз за разом
Зачем давать шансы Обаме в уже ничего не решающем сезоне, даже если он еще 3-4 мяча за сезон забьет? У тебя полный карт-бланш от шефа, а ты пичкаешь в состав сбитых летчиков типа Обамы и Аспи раз за разом