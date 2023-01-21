Мостовой высказался о лучшем иностранном тренере в истории чемпионата РФ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает экс-наставника «Зенита» Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории российского первенства.
Лучший иностранный тренер в истории чемпионатов России — Дик Адвокат. Человек с «Зенитом» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.
Но что Адвокат лучший тренер Зенита в 21 веке - совершенно точно - и переплюнуть его будет очень сложно. Скажем, Семак может ещё чемпионств десять взять подряд, а лучше Дика все равно не станет.
Потому что это человек, при котором поменялось всё, тотально, на корню.
До Д.А. хороший сезон - это когда покусали Москву, особенно Спартак. Место в таблице не особо важно было.
Взять хоть что-то - медальки или кубок - в городе гулянка и парад по Невскому.
Генерал пропатчил саму нашу психологию.
Но что Адвокат лучший тренер Зенита в 21 веке - совершенно точно - и переплюнуть его будет очень сложно. Скажем, Семак может ещё чемпионств десять взять подряд, а лучше Дика все равно не станет.
Потому что это человек, при котором поменялось всё, тотально, на корню.
До Д.А. хороший сезон - это когда покусали Москву, особенно Спартак. Место в таблице не особо важно было.
Взять хоть что-то - медальки или кубок - в городе гулянка и парад по Невскому.
Генерал пропатчил саму нашу психологию.