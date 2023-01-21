Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мостовой высказался о лучшем иностранном тренере в истории чемпионата РФ

вчера, 22:14

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает экс-наставника «Зенита» Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории российского первенства.

Лучший иностранный тренер в истории чемпионатов России — Дик Адвокат. Человек с «Зенитом» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ротенберг рассказал о задачах, которые ставятся перед Бердыевым в «Сочи»
Вчера, 16:30
Почётный президент РФС считает, что УЕФА пойдёт на контакт с РФС
Вчера, 13:34
Кавазашвили: «Сочувствую Дзюбе. Он сам не знает, что он хочет»
20 января
Слуцкий назвал самый неудобный стадион для просмотра футбола
17 января
Сёмин оценил уровень иностранных игроков «Локомотива»
17 января
Вилков считает, что Дзюба может стать арбитром
16 января
Сортировать
Все комментарии
Asper
Asper
сегодня в 02:24
Не знаю насчёт лучшего вообще, у болельщиков других клубов может быть другое мнение, бог с ним.
Но что Адвокат лучший тренер Зенита в 21 веке - совершенно точно - и переплюнуть его будет очень сложно. Скажем, Семак может ещё чемпионств десять взять подряд, а лучше Дика все равно не станет.
Потому что это человек, при котором поменялось всё, тотально, на корню.
До Д.А. хороший сезон - это когда покусали Москву, особенно Спартак. Место в таблице не особо важно было.
Взять хоть что-то - медальки или кубок - в городе гулянка и парад по Невскому.
Генерал пропатчил саму нашу психологию.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 00:40
А ещё в России тренировал обладатель Золотого мяча, которого Адвокат в свое время не взял на чемпионат мира в США.
протон
протон
сегодня в 00:19
Если клубных, трудно спорить. Но вот Хиддинк со сборной из очень средних игроков дошёл до полуфинала ЧЕ, причём, эти игроки показали вполне симпатичный футбол. Такой, что нескольких призёров ЧЕ пригласили в АПЛ. Но да, трофей есть трофей.
Futurista
Futurista
вчера в 22:45
Человек с газпромом выиграл кубки...так точнее)...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:43
Саня протрезвел и решил напомнить о себе.
adekvat
adekvat
вчера в 22:38
Давно не слышно было.
minai
minai
вчера в 22:29
Этот Мостовой не такой уж безнадёжный пациент. Видны проблески сознания.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 