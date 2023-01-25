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Мбаппе назвал игрока, которого нужно купить ПСЖ

вчера, 14:24

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе просит руководство клуба приобрести хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Ранее нападающий уже играл вместе с португальцем в «Монако».

У ПСЖ могут быть неплохие шансы на подписание Силвы, учитывая тот факт, что контракт игрока с «горожанами» истекает в 2025 году. Если соглашение не будет продлено, то «Сити» может рассмотреть вариант с продажей полузащитника.

По слухам, после заключения нового контракта с ПСЖ Мбаппе получил возможность влиять на трансферную политику клуба.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:44
Он достаточно мудро отреагировал, что не стал отвечать на провокации Мартинеса, а продолжил тренироваться и не реагирует на всякие слухи, которые регулярно распускает про него желтая пресса. Мбаппе молча делает свое дело и делает его хорошо. Он не раскис после обидного поражения в финале ЧМ, отказался от отпуска и сосредоточился на игре за клуб, с которым хочет завоевать трофеи. Он повзрослел и стал мудрее и играет с каждым годом все лучше, хотя многие пророчили ему деградацию в ПСЖ, когда он отказал Реалу, но на все слова хейтеров Мбаппе отвечает голами на поле. Достоин уважения, я считаю.
ЗавАН
ЗавАН
вчера в 19:40
Мбаппе , Неймар , Месси , если к ним ещё и Сильву добавить , то кто в обороне будет отрабатывать ?
УЕСКА
УЕСКА ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 19:36
Ну хет-трик он в финале ЧМ сделал, на самом высшем уровне. А то что Мбаппе не расслабляется даже с аутсайдерами - это показывает его настрой, он не относится к соперникам свысока и мотивирован в каждом матче. Не спроста он отказался от отпуска после ЧМ, а потому что хочет побеждать и достигать своих целей. Наверняка он жаждет выиграть ЛЧ и в этом сезоне у ПСЖ есть все шансы на заветный трофей. Мбаппе, Месси и Неймар - все лидеры в отличной форме и чрезвычайно опасны для защиты соперников.
АТГ
АТГ
вчера в 18:04
Это его частное мнение
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:47
Точно так же было и в Барселоне и мы видим до чего все дошло
Союзник противников
Союзник противников ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 17:27
Клубам 17-й Лиги Хранции??? Для того такой регламент турнира и придумали.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:26
Раньше встречались редко "играющие тренеры",а теперь выросло поколение "играющих владельцев команды".А не пора ли по рукам и мордАм???
112910415
112910415
вчера в 16:26
суета сует
Igo0rek
Igo0rek ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 16:25
Мудростью там явно не пахнет...
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 16:19
мбапе знает что говорить. хорошьий игрок
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 16:16
Не стоит его слушать. Он всем давным давно доказал что он не серьезный игрок, и что самое главное его не стоит серьезно воспринимать. Допустим сейчас они прислушаться к его мнению. А он через месяц опять начнёт качать права что не хочет оставаться в клубе и т д. Одним словом как игрок он молодой сильный. Но как человек и спортсмен прежде всего не серьезный. Надеюсь ПСЖ ето уже осознал, и им стоит строить команду под себя, а не под него. Поступком который он сделал прошлым летом он многих от себя отвернул. И прежде всего топ клубы на него будут смотреть уже совершенно по иному как было до того момента. И что раз подумают прежде чем подписывать его или нет!!;
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:01
Получается, что карлик в псж веса никакого, не имеет даже право голоса.
Elliada
Elliada
вчера в 15:50
Как по мне, ПСЖ вообще ничего не должен делать по указке Мбаппе. Какой смысл покупать дорогого игрока (или не одного), если через год-два Мбаппе уйдет в другой клуб?

Мбаппе в ПСЖ уже 6 лет. И чем он помог клубу?
амурец
амурец ответ kindpennywise (раскрыть)
вчера в 15:46
Это кого?
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ ответ kindpennywise (раскрыть)
вчера в 15:18
Сдаёт крупье и тот, кто уже на верблюдах ездит в пустыне... Factos..
dikalot
dikalot
вчера в 15:04
Силва Бернарду пусть играет за Манчестер Сити сколько сможет, а ПСЖ не та команда в которой он должен играть ради Мбаппе.
kindpennywise
kindpennywise ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 14:56
Нет. Киллиан будущее , скорее продадут того кто скоро начнёт сдавать. Ахаха
Сварожич
Сварожич
вчера в 14:55
Он теперь решил еще подработать в качестве скаута...:))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:54
Челс идёт по пути Роналду. Тот тоже выбирал себе партнёров, имел влияние в клубах, требовал купить кого хотел.
А заканчивает карьеру непонятно где, хотя и за огромные деньги.
Французу пока ещё рано задумываться о зпвершении карьеры, но своё поведение хорошо бы проанализировать...
Longless
Longless
вчера в 14:52
Мбаппе очень молод, чтобы назвать игрока, которого нужно купить ПСЖ. Это дело тренера команды, а не игрока.
makkie
makkie
вчера в 14:46
Дзюба же свободен, какой еще Бернардо Силва?)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:43
Пока журналисты сочиняют всякие небылицы Мбаппе забивает хет-трики и пента-трики соперникам. Распуская эти слухи они пытаются сбить его настрой, но Мбаппе достаточно мудр, чтобы не реагировать на это. Он молча идет к своей цели. Впереди его ждут большие победы.
adekvat
adekvat
вчера в 14:43
Ещё один попрошайка, один уже допросился, в Насре теперь командует.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 14:32
А не проще ли тебя продать?..
h68ybyezvs74
h68ybyezvs74 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:32
Теперь будут всех тащить для усиления
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:29
Пошло кумовство...

Пальцы к вееру стремяться?))
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