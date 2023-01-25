Мбаппе назвал игрока, которого нужно купить ПСЖ

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вчера, 14:24

Форвард ПСЖ просит руководство клуба приобрести хавбека «Манчестер Сити» . Ранее нападающий уже играл вместе с португальцем в «Монако».

У ПСЖ могут быть неплохие шансы на подписание Силвы, учитывая тот факт, что контракт игрока с «горожанами» истекает в 2025 году. Если соглашение не будет продлено, то «Сити» может рассмотреть вариант с продажей полузащитника.