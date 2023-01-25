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«Реал» даёт за Беллингема 100 млн евро и одного игрока

вчера, 12:28

Мадридский «Реал» подготовил заманчивое предложение для «Боруссии» Дортмунд по трансферу хавбека Джуда Беллингема.

«Сливочные» готовы отдать за исполнителя 100 млн евро, а также своего полузащитника Эдуардо Камавингу.

Ранее появлялись слухи, что «Боруссия» оценивает Беллингема в 150 млн евро. Но включение в сделку Камавинги может заставить дортмундцев подумать.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:23
сначала испугался
а потом понял что утка, увидев Камавингу которого отдадут ахахаха

не надо этого англичанина в Реал
переоценен оооочень сильно
в решающих матчах Боруссии где он?
либо пасик отдаст максимум, либо травма
Константин Ильичев
Константин Ильичев
вчера в 16:03
Сущие копейки по сравнению с хохлом но Боруссия и Холанда за копейки отдала
Minamino
Minamino
вчера в 14:56
Это очень мало для такого игрока. Мудрика купили дав столько денег, а Джуд сильнее.
xajaks
xajaks
вчера в 14:36
Вроде писали что Джуд хочет в англию...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:03
Все ближе и ближе стороны к консенсусу.
Swift2005
Swift2005 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 13:41, ред.
Во точно! Сливочным не привыкать бабло разбрасывать))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Swift2005 (раскрыть)
вчера в 13:30
Реалу через год
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:22
Тут надо обеим командам подумать: удастся ли его продать за недостающие 50 млн? Если удастся то вопросов никаких не будет...
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 13:19
Очень хорошее предложение от Королевского клуба. Боррусии стоит поразмыслить и принять. Сумма приличная плюс игрок в придачу также неплохого уровня. А Реал с уходом Роналду никак не может закрыть позицию. Азар вообще провальное приобретение, та и если на то пошло то Реал особо и не клепетал чтобы закрыть эту позицию. Бензема в одиночке не будет вытягивать команду. Та и к тому же ему надо чтобы создавали моменты. А в Реале с этим имеются проблемы. Так что будем следить за ситуацией .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:06
Хорошая будет сделка,если срастется.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:54, ред.
С каким-то недоверием я отношусь к таким вбросам , 100 лямов ➕️ одного игрока и т.д и т.п ... .
shlomo
shlomo
вчера в 12:50
Думаю, что торги еще будут, хотя предложение неплохое
ОПС
ОПС
вчера в 12:44
Для Боруссии вроде нормально, а как оно выйдет на самом деле, еще неизвестно.
Swift2005
Swift2005
вчера в 12:43
Потом Камавингу за сто лямов замотают кому-нибудь
adekvat
adekvat
вчера в 12:42
Торопится надо пока не ввели потолок цен или наоборот подождать.
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