«Реал» даёт за Беллингема 100 млн евро и одного игрока

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вчера, 12:28

Мадридский «Реал» подготовил заманчивое предложение для «Боруссии» Дортмунд по трансферу хавбека .

«Сливочные» готовы отдать за исполнителя 100 млн евро, а также своего полузащитника .

Ранее появлялись слухи, что «Боруссия» оценивает Беллингема в 150 млн евро. Но включение в сделку Камавинги может заставить дортмундцев подумать.