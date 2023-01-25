«Реал» даёт за Беллингема 100 млн евро и одного игрока

Мадридский «Реал» подготовил заманчивое предложение для «Боруссии» Дортмунд по трансферу хавбека Джуда Беллингема.
«Сливочные» готовы отдать за исполнителя 100 млн евро, а также своего полузащитника Эдуардо Камавингу.
Ранее появлялись слухи, что «Боруссия» оценивает Беллингема в 150 млн евро. Но включение в сделку Камавинги может заставить дортмундцев подумать.
а потом понял что утка, увидев Камавингу которого отдадут ахахаха
не надо этого англичанина в Реал
переоценен оооочень сильно
в решающих матчах Боруссии где он?
либо пасик отдаст максимум, либо травма
а потом понял что утка, увидев Камавингу которого отдадут ахахаха
не надо этого англичанина в Реал
переоценен оооочень сильно
в решающих матчах Боруссии где он?
либо пасик отдаст максимум, либо травма