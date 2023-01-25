«Шахтёр» отклонил второе предложение «Брайтона» по трансферу игрока

«Брайтон» сделал новое официальное предложение по трансферу защитника «Шахтёра» Николая Матвиенко. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
«Чайки» предложили за переход игрока 16 млн евро плюс 4 млн евро в качестве бонусов. Украинский клуб ответил отказом, так как хочет выручить за футболиста 30 млн.
Вот как выглядит конкурс в этом месяце. Точный счет – это матрица некоторых видов ставок. Если некоторые до сих пор думают что это тактика-фарт - они очень глубоко ошибаются. Да, если пользователь стреляет раз в месяц - согласен с вами, но если у него 9 - и +400000 выигранных очков за месяц, точнее - 421000 с мелочью, это так сказать уже далеко не только везение, это умение составлять матрицу коэффициентов. И это только начало.
Вот как выглядит конкурс в этом месяце. Точный счет – это матрица некоторых видов ставок. Если некоторые до сих пор думают что это тактика-фарт - они очень глубоко ошибаются. Да, если пользователь стреляет раз в месяц - согласен с вами, но если у него 9 - и +400000 выигранных очков за месяц, точнее - 421000 с мелочью, это так сказать уже далеко не только везение, это умение составлять матрицу коэффициентов. И это только начало.