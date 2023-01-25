«Шахтёр» отклонил второе предложение «Брайтона» по трансферу игрока

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вчера, 22:13

«Брайтон» сделал новое официальное предложение по трансферу защитника «Шахтёра» . Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Чайки» предложили за переход игрока 16 млн евро плюс 4 млн евро в качестве бонусов. Украинский клуб ответил отказом, так как хочет выручить за футболиста 30 млн.