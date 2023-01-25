Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Шахтёр» отклонил второе предложение «Брайтона» по трансферу игрока

вчера, 22:13

«Брайтон» сделал новое официальное предложение по трансферу защитника «Шахтёра» Николая Матвиенко. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Чайки» предложили за переход игрока 16 млн евро плюс 4 млн евро в качестве бонусов. Украинский клуб ответил отказом, так как хочет выручить за футболиста 30 млн.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Реал» присматривается к датскому форварду из «Аталанты»
Сегодня, 12:42
«Бенфика» заплатит Фернандесу компенсацию за срыв трансфера в «Челси»
Сегодня, 12:37
Слухи«Арсенал» предложил 50 млн фунтов за игрока «Эвертона»
Сегодня, 11:49
Слухи«Челси» собирался продать Пулишича в январе. Трансферу помешала травма
Сегодня, 10:18
Слухи«Атлетико» интересуется защитником ПСЖ
Сегодня, 00:19
Слухи«Эвертон» интересуется игроком сборной Марокко
Вчера, 23:15
Все комментарии
Zak11
Zak11
вчера в 22:51
На Мудрике неплохо так наварились, ещё и тут хотят качнуть денег у англичан)
matrix333
matrix333
вчера в 22:42
Добрый вечер!

Вот как выглядит конкурс в этом месяце. Точный счет – это матрица некоторых видов ставок. Если некоторые до сих пор думают что это тактика-фарт - они очень глубоко ошибаются. Да, если пользователь стреляет раз в месяц - согласен с вами, но если у него 9 - и +400000 выигранных очков за месяц, точнее - 421000 с мелочью, это так сказать уже далеко не только везение, это умение составлять матрицу коэффициентов. И это только начало.
monah-10
monah-10
вчера в 22:17
И ведь продадут за 30.....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 