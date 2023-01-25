Тен Хаг в ярости после поражения от «Арсенала». МЮ готов к чистке перед продажей клуба

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вчера, 17:45

После продажи легендарный клуб обновит состав.

Уход Роналду совпал с серией побед МЮ . Игровых проблем немало, но против «Арсенала» игра вторым номером с контратаками могла принести ничью. Но, как говорил Зинченко, «канонирам» третьего места всегда мало, важно верить в победу. Тем более, в «Юнайтед» будут перемены, начались переговоры о продаже клуба. А это значит изменения в составе. Миллиардеры приходят с трансферным бюджетом, как Боэли в «Челси». Тен Хаг прошелся по трансферам МЮ , а теперь открыто критиковал после поражения от «Арсенала»:

Я зол, уже сказал игрокам, что нужно мыслить иначе, чтобы брать трофеи. Уже видно, как изменился менталитет, но нам еще предстоит пройти большой путь на вершину.

На этом пути будут расставания. Оценим каждый показательный случай.

Харри Магуайр (защитник, 29 лет)

Рыночная стоимость некогда самого дорогого защитника в футболе упала до 30 млн евро. Говорят о переходе в «Вест Хэм», ведь если застрянет на лавке в МЮ , то будут проблемы с игровой практикой в сборной. До Евро-2024 мало времени, Харри не может сидеть на скамейке, ведь ему скоро 30 лет. И на поле не прижился, с ним ассоциируются большие проблемы команды в обороне. Убрав капитана, Тен Хаг получит связку чемпионов мира, а на лавке есть Джонс и Линделеф.

Давид Де Хеа (вратарь, 32 года)

Пока не исключаем пересмотр контракта. Особенно если испанца позовет лишь «Бетис». Но вряд ли Тен Хаг доверяет Давиду. В этом сезоне у голкипера были ошибки. Но если улучшится игра всей защиты, то вспомнят времена, когда Де Хеа выручал. Сентиментальность может сработать. Но если превращать МЮ в нового чемпиона, то нужен другой вратарь, с надежностью Петера Шмейхеля и Ван дер Сара. Дубравка пришел в аренду не просто так, тренерский штаб искал варианты.

Джейдон Санчо (вингер, 22 года)

За воспитанника «Уотфорда» и МС заплатили много денег, но не получили ничего внятного. Возможно, повторится история Магуайра. Большая ставка не сыграет, стоимость на рынке продолжит падать, придется отдавать крайнего хавбека за «копейки» по меркам заплаченного ранее. Санчо не попал в игру МЮ , у Тен Хага всегда есть опция с Фернандесом на фланге в схеме «4-2-3-1». Подписали непонятного Антони, не ушел результативный Рэшфорд, есть Гарначо и Эланга. Санчо стало тесно.

Скотт МакТоминэй (опорник, 26 лет)

Больше не юный, чтобы ждать на лавке. Футболист толковый, но когда смотришь на решения Каземиро и Эриксена в разных фазах игры, то понимаешь разницу. Скотт не стал новым Карриком. А поскольку появился покупатель, то в «Манчестер Юнайтед» точно призадумались о расставании. Тем более, сам футболист хочет играть намного чаще, а в команде с Каземиро в ударной форме это исключено, даже если твоя фамилия Тчуамени.

Антони Эланга (вингер, 20 лет)

Если Санчо готов быть джокером, то Эланга будет жертвой трансферных планов новых боссов МЮ , заложником желания получить состав, в котором роль главного таланта достается аргентинцу Гарначо. Техничный 18-летний фанат Роналду – тонкий игрок, поэтому Алехандро не спешат отпускать. Камерунский швед тоже шустрый, но ему хочется больше игровых минут, а где Тен Хаг их для всех найдет?

Фред (центрхав, 29 лет)

Будут матчи, где Тен Хагу нужна связка Фреда и Каземиро. Но в планах переход к игре первым номером, перевоплощение, как у «Арсенала». Тогда тренерский штаб запросит хавбека выше классом. К Фреду мало вопросов по самоотдаче, многое пережил в МЮ , не всегда испытания были простыми. Но опытный хавбек – игрок ротации, что его самого вряд ли устраивает. Фред в списке тех, с кем могут расстаться.

Донни ван де Бек (центрхав, 25 лет)

Сразу говорили, что МЮ не его команда. Приезд знакомого тренера мало что изменил. Тен Хаг половину лета гонялся за Де Йонгом, потом переключился на Каземиро. Вокруг ван де Бека центральную зону не строили. К сожалению, полузащитник получил травму, которая выбила его из строя до конца июня. Зимой уйти, как хотел, не получится. Но если залечит колено, то пожелаем ему удачи. Донни ее заслужил, в «Аяксе» играл сказочно.

Факундо Пеллистри (вингер, 21 год)

Уругваец не входит в планы Тен Хага. Иногда форма молодого игрока может заставить тренера передумать, но раз нет игровой практики, то летом ждет как минимум аренда. Уходил в «Алавес», но другие клубы не привлек, остался в заявке. Пытались в 2020-м найти своего крутого уругвайца, заплатив 8,5 млн евро, но Факундо не зажег. Следовательно, он лишний в заявке команды со слабыми местами.

Антони Марсьяль (форвард, 27 лет)

Тен Хаг ценит упрямство Марсьяля. После ухода Роналду француз доказывал право на выход в старте. Но есть проблемы со здоровьем, мешают проводить полные матчи. Также появился конкурент в лице Вута Вегхорста. Рослый нападающий будет мешать Антони попадать в основу рядом с Рэшфордом, Антони и Фернандешем. Будь Марсьяль настолько хорош, играл бы на ЧМ вместо Бензема и Жиру.

Прощаний будет много, а главная интрига при подготовке массовых расставаний с футболистами всегда связана с теми, кого пригласят вместо них. Не договорятся о новом контракте с Де Хеа – будет другой вратарь. Ищут основного форварда – дозревает Кейн, если не убедят Осимхена. Нужен резервный центральный защитник: Туанзебе в лазарете, а у Байи проблемы со здоровьем в аренде в «Марселе».