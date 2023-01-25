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Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» в случае ухода итальянца

сегодня, 00:32

В «Реале» следят за тренерской карьерой экс-футболиста Хаби Алонсо.

Алонсо хорошо знает клуб, его структуру, философию и требования. В мадридском клубе считают, что его возвращение вопрос времени. Если действующий наставник «сливочных» Карло Анчелотти, контракт которого истекает в 2024 году, команду покинет, то Алонсо будет одним из кандидатов на его место. Сообщается, что потенциальными кандидатами на пост главного тренера мадридцев являются также Зинедин Зидан, Рауль и Маурисио Почеттино.

В данный момент Хаби Алонсо возглавляет «Байер», который возглавил в октябре прошлого года. Команда идёт на 9-м месте в Бундеслиге после 16 игр, имея в активе 21 очко.

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Все комментарии
p3rry63aveu6
p3rry63aveu6
сегодня в 04:34
Не дай Бог Реалу такое развитие событий
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:40
Пусть на кошках потренируется.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:52
Анчелотти в Реале ещё минимум на год, а потом видно будет.
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