Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» в случае ухода итальянца

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сегодня, 00:32

В «Реале» следят за тренерской карьерой экс-футболиста .

Алонсо хорошо знает клуб, его структуру, философию и требования. В мадридском клубе считают, что его возвращение вопрос времени. Если действующий наставник «сливочных» Карло Анчелотти, контракт которого истекает в 2024 году, команду покинет, то Алонсо будет одним из кандидатов на его место. Сообщается, что потенциальными кандидатами на пост главного тренера мадридцев являются также Зинедин Зидан, Рауль и Маурисио Почеттино.

В данный момент Хаби Алонсо возглавляет «Байер», который возглавил в октябре прошлого года. Команда идёт на 9-м месте в Бундеслиге после 16 игр, имея в активе 21 очко.