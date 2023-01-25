«Крылья Советов» сдвинули дату выплаты за трансфер Писарского

Президент «Оренбурга» сообщил о том, что «Крылья Советов» сдвинул дату выплаты 100 миллионов рублей за трансфер нападающего (Сычевого).

На прошлой неделе было общение с генеральным директором «Крыльев Советов». Он попросил сдвинуть дату условно до первого числа, то есть до конца января. Мы изучили своё финансовое состояние, потребности в средствах не увидели, поэтому дали согласие на то, чтобы сдвинуть сроки. Они исполнят обязательства. Счёт мы выставили. Решение руководителей достигнуто в таком варианте.