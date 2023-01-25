Финансовый фэйр-плей — провал. Роналду ждёт дисквалификация, а «Челси» обманул систему

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вчера, 14:41

Бардак, который допустили ФИФА и УЕФА .

Отстранить хотят не только Роналду

Допустим, Аньелли платил «в конвертах» и совершал перекрестные трансферы на суммы, которые сложно назвать адекватными. Но как думаете, сколько клубов использовали эти и похожие уловки? Во всех слитых базах об оффшорных счетах найдете фамилии известных футболистов. И это не теория заговора.

Звезды «Реала» и «Барселоны» прошли через суды и их проиграли. Кто управляет десятками миллионов евро на счетах футболистов? Чаще родственники, друзья и агенты, чем профессионалы от финансов. Консультанты есть, но могут быть аферистами. Знаем по частым историям банкротств знаменитостей.

Реальные специалисты воротят сотнями миллиардов. Они не будут тратить половину жизни, чтобы пристроить миллиард Роналду. А вот люди, которым он за это платит, его не раз подставляли. Криштиану могут отстранить, если в суде докажут, что заключил с «Ювентусом» тайную сделку, нарушающую законы Италии.

Туринский гранд потерял 15 пунктов в таблице, развитие клуба заморозят на пару лет, если убегут звезды и добавят дисквалификацию в еврокубках — она страшна тем, что потеряют огромные премиальные. Фанаты «Ювентуса» в бешенстве отписываются от телеканалов, которые показывают в Италии футбол, но это не повлияет.

Где телеканалы, а где прокуратура и налоговая служба Италии? Если в суде докажут факт мошенничества, то Роналду и другие игроки «Ювентуса», в том числе бывшие, получат дисквалификации на месяц-другой. Понятно, что сами виноваты. Но кто должен контролировать правила в футболе? Джанни Инфантино и Александер Чеферин.

План Платини давно провалился

Оставим в стороне личность и манеру жизни Мишеля, хотя это тоже влияет на его действия. Оставляем саму идею. Захотелось французу устроить равенство, но забыл основную слабую точку любой левой идеи. Прежде чем позволить бедным не отстать от богатых, нужно отобрать у вторых их состояние. А как это сделать законно?

Уже после Платини с наращиванием долгов в футболе справилась пандемия, но изначальную задачу финансовый фэйр-плей не выполнил давным-давно. Сократить убытки не удалось, эффект был кратковременным. В итоге наказывали маленькие клубы, а для «Манчестер Сити» штраф в 60 млн евро – мелочь.

А когда Чеферин выгнал «горожан» из Лиги чемпионов, то клуб отмазали дорогие адвокаты. Также важно, что финансовый фэйр-плей не защищает маленькие клубы. Разница между богатыми и бедными в футболе колоссальная. Пример «Зенита» показательный. Иногда тратили, как 10 клубов РПЛ вместе.

При этом без премиальных УЕФА реальные доходы грандов РПЛ проседают капитально. Нужно вливать государственные деньги, ведь привыкли тратить без привязки к реальным доходам. Знаем это по зарплатам российских футболистов и легионеров со скамейки. Пандемия лишь плеснула керосина в пламя.

«Челси» успешно обошел правила

Многих удивило, что контракт Мудрика с «Челси» на 8.5 лет, самый длительный в истории АПЛ , Бадьяшиля – на 7.5, а Давида Фофана – на 6.5 с опцией продления на сезон. А затем оказалось, что «Челси» нашел лазейку в законе. В ФИФА ограничивают длительность контрактов игроков 5 годами, но если законодательство отдельной страны позволяет дольше – можно. Вот Боэли и придумал схему. Длительный контракт позволяет разбить платежи за игроков на 7-8 лет.

Как юристы ФИФА и УЕФА пропустили слона стоимостью в сотни миллионов евро? Причем после поправки в закон она без обратной силы, то есть «Челси» уже получил нечестное преимущество в финансовой борьбе, если остальные уловкой не пользовались. Можно насчитать с десяток рабочих схем, которые клубы Европы применяют годами, чтобы скрывать реальные выплаты игрокам, искусственно завышать доходы – привет спонсоры-призраки, как у команд шейхов.

Теперь Боэли обкатал схему, а чиновники это допустили. Десять лет назад дядьки из УЕФА и ФИФА сочиняли «11 ценностей футбола», говорили о романтике, как спасут футбол от злых технологий. Потом всплыли дела о коррупции, замазанными оказались даже легенды вроде Беккенбауэра. Затем погибли тысячи бедняг в Катаре – чиновникам от футбола на них плевать. Платини правильно обозначал проблему, каждый сезон долги клубов увеличивались на 2 миллиарда евро.

Но Мишель с Блаттером не разбирались в таких тонких материях. Они случайные президенты мультимиллиардных компаний. Инфантино и Чеферин, хотя юристы, тоже законом не занимаются. Все клубы Европы нацелены на обход правил, манипуляции и ухищрения. Проблема в отсутствии нормального закона, который реально выполнить. А избирательное правосудие от УЕФА – пародия. Нужны новые полезные финансовые правила, но некому их написать.

Также учтите, что разозлили тигров. «Реалу» и «Барселоне» прищемили хвосты. Каталонцы, например, не могут зимой усиливаться даже после ухода Пике и Депая, поэтому Лапорта и Перес предпримут вторую попытку переворота и создания Суперлиги, ведь привлекли странного персонажа для рекламы своего детища и заманивают клубы из 12 разных стран. Этот раскол точно навредит футболу, но в одном критики УЕФА и ФИФА правы – власть вроде как есть, а на самом деле её нет.