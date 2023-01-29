«Атлетико» дожал «Осасуну» во втором тайме

«Атлетико» одержал минимальную победу над «Осасуной» в 19-м туре чемпионата Испании (1:0).
Единственный гол забил Сауль Ньигес на 74-й минуте.
«Атлетико» набрал 34 очка и поднялся на 4-е место. «Осасуна» идет 7-й с 28 баллами.
«Атлетико» одержал минимальную победу над «Осасуной» в 19-м туре чемпионата Испании (1:0).
Единственный гол забил Сауль Ньигес на 74-й минуте.
«Атлетико» набрал 34 очка и поднялся на 4-е место. «Осасуна» идет 7-й с 28 баллами.
Вопрос-то не в этом был.
Вы же вроде как хотели рассказать для чего на самом деле вы всё это делаете, а потом видимо передумали.
Опять же, я не настаиваю. Не хотите, не рассказывайте.
Это так, лишь праздное любопытство.
Вопрос-то не в этом был.
Вы же вроде как хотели рассказать для чего на самом деле вы всё это делаете, а потом видимо передумали.
Опять же, я не настаиваю. Не хотите, не рассказывайте.
Это так, лишь праздное любопытство.
Я говорю правду, я не Гор. Но я не скажу свое имя, как сделал он. У вас у всех есть прозвища или никнеймы, как угодно... Не знаю как вас зовут, и даже не хочу знать. Он на это не способен, а еще он сейчас в армии, у него нет на это времени. Но система нуждается в реформе.
Я говорю правду, я не Гор. Но я не скажу свое имя, как сделал он. У вас у всех есть прозвища или никнеймы, как угодно... Не знаю как вас зовут, и даже не хочу знать. Он на это не способен, а еще он сейчас в армии, у него нет на это времени. Но система нуждается в реформе.