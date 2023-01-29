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«Атлетико» дожал «Осасуну» во втором тайме

вчера, 20:10
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)0 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Атлетико» одержал минимальную победу над «Осасуной» в 19-м туре чемпионата Испании (1:0).

Единственный гол забил Сауль Ньигес на 74-й минуте.

«Атлетико» набрал 34 очка и поднялся на 4-е место. «Осасуна» идет 7-й с 28 баллами.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:56
Победа на классе, с их любимым счётом, матрасов с победой!
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 21:03, ред.
Хорошо. Как скажете. Не Гор, так не Гор. Я в общем-то не настаиваю.
Вопрос-то не в этом был.
Вы же вроде как хотели рассказать для чего на самом деле вы всё это делаете, а потом видимо передумали.
Опять же, я не настаиваю. Не хотите, не рассказывайте.
Это так, лишь праздное любопытство.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:36
Чуть посильнее оказался...
matrix333
matrix333 ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 20:26
Мой комментарий был удален не мной. Знаете, вообще-то мой друг Гор очень наивный человек, потому что он написал свое имя на спортивном сайте․ Օн даже фамилию написал, он настолько наивен․․․

Я говорю правду, я не Гор. Но я не скажу свое имя, как сделал он. У вас у всех есть прозвища или никнеймы, как угодно... Не знаю как вас зовут, и даже не хочу знать. Он на это не способен, а еще он сейчас в армии, у него нет на это времени. Но система нуждается в реформе.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:13
Браво Атлетико Мадрид!
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