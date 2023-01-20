Вратарь МЮ Де Хеа раскритиковал календарь Премьер-Лиги

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа раскритиковал календарь Английской Премьер-Лиги.
В воскресенье «Юнайтед» предстоит сыграть против «Арсенала», и эту игру пропустит лидер «красных дьяволов» Каземиро, который заработал автоматическую дисквалификацию в среду в дуэли с «Кристал Пэлас».
Это была перенесенная встреча 7-го тура. «Арсенал» же на этой неделе отдыхал.
«Я не понимаю, почему мы играли, а „Арсенал“ — нет. Теперь у нас нет одного из лучших игроков. Я просто этого не понимаю», — заявил Де Хеа.
В каждом сезоне у команд бывают вот такие случаи, когда соперник сыграл 2 матча за неделю, а ты уже 3. И вообще, ему ли ныть про какую-то там несправедливость в АПЛ с его ничего неделанием на газоне за почти 400 кусков стерлов в неделю?!
В каждом сезоне у команд бывают вот такие случаи, когда соперник сыграл 2 матча за неделю, а ты уже 3. И вообще, ему ли ныть про какую-то там несправедливость в АПЛ с его ничего неделанием на газоне за почти 400 кусков стерлов в неделю?!