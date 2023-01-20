Вратарь МЮ Де Хеа раскритиковал календарь Премьер-Лиги

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сегодня, 09:29

Вратарь «Манчестер Юнайтед» раскритиковал календарь Английской Премьер-Лиги.

В воскресенье «Юнайтед» предстоит сыграть против «Арсенала», и эту игру пропустит лидер «красных дьяволов» Каземиро, который заработал автоматическую дисквалификацию в среду в дуэли с «Кристал Пэлас».

Это была перенесенная встреча 7-го тура. «Арсенал» же на этой неделе отдыхал.

«Я не понимаю, почему мы играли, а „Арсенал“ — нет. Теперь у нас нет одного из лучших игроков. Я просто этого не понимаю», — заявил Де Хеа.