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Вратарь МЮ Де Хеа раскритиковал календарь Премьер-Лиги

сегодня, 09:29
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед22.01.2023 в 19:30 Не начался

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа раскритиковал календарь Английской Премьер-Лиги.

В воскресенье «Юнайтед» предстоит сыграть против «Арсенала», и эту игру пропустит лидер «красных дьяволов» Каземиро, который заработал автоматическую дисквалификацию в среду в дуэли с «Кристал Пэлас».

Это была перенесенная встреча 7-го тура. «Арсенал» же на этой неделе отдыхал.

«Я не понимаю, почему мы играли, а „Арсенал“ — нет. Теперь у нас нет одного из лучших игроков. Я просто этого не понимаю», — заявил Де Хеа.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 12:45
да уж, не во время Елизавета II умерла, Де Хеа тяжело 2 раза в неделю на воротах стоять.
galem72
galem72
сегодня в 11:09
Если б это условный Бернли, то ДДХ ни слова бы не проронил. А так, выходи играть, вставай в раму и кипери её как следует.
В каждом сезоне у команд бывают вот такие случаи, когда соперник сыграл 2 матча за неделю, а ты уже 3. И вообще, ему ли ныть про какую-то там несправедливость в АПЛ с его ничего неделанием на газоне за почти 400 кусков стерлов в неделю?!
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 10:41
Давид, раньше тоже никто не понимал, почему Говард Уэбб постоянно ставит пенальти в ворота ваших оппонентов, и ты что-то не вонял по этому поводу!
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 10:31
Уже столько лет поиграл в Англии и не привык к такому плотному календарю. Молча выходите м делайте результат. Такое впечатление что Каземиро не знал что следующая игра против Арсенала. Надо было более акуратней играть. Одним словом это футбол, жаловаться это удел слабых. Надо было его не выпускать против Астон Виллы.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 10:28
Тебе нужно срочно в РПЛ перебираться - у нас тут всё с этим чики-бамбони!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:06
С Клоппа пример берет
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:49
Вчера тупо проиграли середняку, а теперь злой на всех и даже на календарь. Надо было 3 очка брать и спокойно играть на ничью с лидером. Сами виноваты.
Гость
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