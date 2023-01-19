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У сборной России будет 5 окон для матчей в 2023 году. Планируется 5 сборов

вчера, 19:14

У сборной России в 2023 году будет пять окон для проведения сборов и товарищеских матчей. Об этом сообщил тренер национальной команды Николай Писарев.

Будет пять окон на 2023 год. По соперникам сказать ничего не могу. Есть департамент РФС, который ищет их.

Сборная России запланировала пять сборов в Новогорске: с 16 по 25 марта, с 8 по 17 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 5 по 15 октября и с 9 по 19 ноября. Даты и место проведения учебно‑тренировочных сборов предварительные.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
вчера в 22:59
Сборная России вернулась на Родину, уже хорошо, сборы в Новогорске.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:59
Азия согласна.
Gahi
Gahi ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:10
Возможно это и так, но даже с этой сборной в данной ситуации ещё нужно договориться, чтобы сыграть товарищеский матч.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:00
Если Писарев -тренер сборной, пусть и не главный, то такая сборная должно играть с Папуа Новой Гвинеей. Иных соперников я не вижу.
LOpp
LOpp
вчера в 21:39
Какие 5 окон?
В Средней Азии столько стран нет.
lotsman
lotsman
вчера в 21:17
Окна определили, а с соперниками как?
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:13
Да уж, нам бы хотя бы форточку маленькую для проветривания.
Gahi
Gahi
вчера в 21:12
Вот только Писарев не уточнил куда открываются эти окна во внутрь или наружу от футбола ⚽️.
Futurista
Futurista
вчера в 20:15, ред.
Пять окон и ни одного в Европу)...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:05
Ну и на кой Х.? и кому ,простите ,это нужно ????? Надо проводить референдум ! Первый вопрос : переход в Азиатскую Лигу . Второй вопрос : срочная отмена FAN ID /
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:50
Окна есть а матчей нет.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:44
И так будет ещё много лет - всего лишь 5 окон в году для товарняков и всё.
dikalot
dikalot
вчера в 19:37
Да хочь 80, все равно нет будущего.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:21
Департамент РФС ищет соперников....

Мну представлял, что соперников выбирает главный тренер сборной.
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