У сборной России будет 5 окон для матчей в 2023 году. Планируется 5 сборов

У сборной России в 2023 году будет пять окон для проведения сборов и товарищеских матчей. Об этом сообщил тренер национальной команды Николай Писарев.
Будет пять окон на 2023 год. По соперникам сказать ничего не могу. Есть департамент РФС, который ищет их.
Сборная России запланировала пять сборов в Новогорске: с 16 по 25 марта, с 8 по 17 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 5 по 15 октября и с 9 по 19 ноября. Даты и место проведения учебно‑тренировочных сборов предварительные.
В Средней Азии столько стран нет.
В Средней Азии столько стран нет.
Мну представлял, что соперников выбирает главный тренер сборной.
Мну представлял, что соперников выбирает главный тренер сборной.