У сборной России будет 5 окон для матчей в 2023 году. Планируется 5 сборов

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вчера, 19:14

У сборной России в 2023 году будет пять окон для проведения сборов и товарищеских матчей. Об этом сообщил тренер национальной команды .

Будет пять окон на 2023 год. По соперникам сказать ничего не могу. Есть департамент РФС , который ищет их.

Сборная России запланировала пять сборов в Новогорске: с 16 по 25 марта, с 8 по 17 июня, с 31 августа по 8 сентября, с 5 по 15 октября и с 9 по 19 ноября. Даты и место проведения учебно‑тренировочных сборов предварительные.