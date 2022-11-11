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Матч Кубка России «Ахмат» – «Динамо» пройдёт на стадионе им. Билимханова

вчера, 18:49

РФС разрешил проведение матча Кубка России «Ахмат» – «Динамо» на стадионе им. Билимханова. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Бюро исполкома РФС приняло решение разрешить, в виде исключения, проведение матча 5-го тура группового раунда пути Кубка России по футболу сезона 2022-2023 гг. между командами ФК «Ахмат» и ФК «Динамо» г. Москва на стадионе ГАУ «Спортивный комплекс им. С.Г. Билимханова».

Решение принято в связи с реконструкцией футбольного поля стадиона «Ахмат Арена» запланированной на ноябрь 2022 года. Ранее бюро исполкома РФС согласовало перенос матчей 5-го и 6-го тура группового раунда пути Кубка России на 22-23 и 26-27 ноября.

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Источник: rfs.ru
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Сп62
Сп62
вчера в 20:30
Лишь бы снег убрали вовремя.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:16
Тут уж аншлага похоже не избежать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:12
Разрешили и хорошо. Лишь бы матч состоялся...
Гость
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