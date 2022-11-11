Матч Кубка России «Ахмат» – «Динамо» пройдёт на стадионе им. Билимханова

РФС разрешил проведение матча Кубка России «Ахмат» – «Динамо» на стадионе им. Билимханова. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Бюро исполкома РФС приняло решение разрешить, в виде исключения, проведение матча 5-го тура группового раунда пути Кубка России по футболу сезона 2022-2023 гг. между командами ФК «Ахмат» и ФК «Динамо» г. Москва на стадионе ГАУ «Спортивный комплекс им. С.Г. Билимханова».