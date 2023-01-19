В России пока не выбрали, какой стадион переименовать в честь Пеле

РФС пока не определился с тем, какой именно стадион в России может быть переименован в честь «Короля футбола» Пеле, который скончался в конце 2022 года.
Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что попросит каждую федерацию переименовать одну арену в честь бразильской легенды.
«Большое спасибо за проверку. Поскольку мы не получили никакой информации по этому вопросу, просим вас в первую очередь обратиться в РФС», — сообщили в пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос о том, ведутся ли между организацией и РФС переговоры о переименовании стадиона в России в честь Пеле и на какой стадии они находятся.
У нас своих отечественных легенд футбола хватает.
И не стоит прогибаться перед ФИФА, несправедливо поступившей
по отношению к России и нарушившей спортивный принцип
"Спорт(футбол) вне политики".
У нас своих отечественных легенд футбола хватает.
И не стоит прогибаться перед ФИФА, несправедливо поступившей
по отношению к России и нарушившей спортивный принцип
"Спорт(футбол) вне политики".
вот мои , улица Пола МакКартни, проспект Яшина, сквер Deep Purple, паб AC-DC , закусочная у М.Нойера , ресторан Кантона,
а Пеле мне русскому 11-ему пареньку глаза на Бразилию открыл,
там оказывается не только обезьяны живут,выходит Я у него в долгу...! Это личное мнение и я не в кое случае его никому не навязываю...
вот мои , улица Пола МакКартни, проспект Яшина, сквер Deep Purple, паб AC-DC , закусочная у М.Нойера , ресторан Кантона,
а Пеле мне русскому 11-ему пареньку глаза на Бразилию открыл,
там оказывается не только обезьяны живут,выходит Я у него в долгу...! Это личное мнение и я не в кое случае его никому не навязываю...
А ответ был на вопрос, чем Пеле лучше Марадоны, не более того
А ответ был на вопрос, чем Пеле лучше Марадоны, не более того
столицы , достойный имени Великого Человека, Личности, Футболиста, в память потомкам ...!!! Когда просят, значит считаются, надо подумать!!!
столицы , достойный имени Великого Человека, Личности, Футболиста, в память потомкам ...!!! Когда просят, значит считаются, надо подумать!!!
Попытка переименовать стадион в честь Пеле - это подхалимство
Попытка переименовать стадион в честь Пеле - это подхалимство
А так, считаю бредом называть стадион РФ в честь бразильца.
А так, считаю бредом называть стадион РФ в честь бразильца.
Пеле, конечно- Зведа первой величины и назвать в его Честь надо один из стадионов, но только не по "просьбе" гнилой ФИФА.
Пеле, конечно- Зведа первой величины и назвать в его Честь надо один из стадионов, но только не по "просьбе" гнилой ФИФА.
Такие дела совершаются по доброй воле, а не по просьбе или указке извне.
Такие дела совершаются по доброй воле, а не по просьбе или указке извне.