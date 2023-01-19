В России пока не выбрали, какой стадион переименовать в честь Пеле

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вчера, 15:42

РФС пока не определился с тем, какой именно стадион в России может быть переименован в честь «Короля футбола» , который скончался в конце 2022 года.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что попросит каждую федерацию переименовать одну арену в честь бразильской легенды.