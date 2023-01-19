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В России пока не выбрали, какой стадион переименовать в честь Пеле

вчера, 15:42

РФС пока не определился с тем, какой именно стадион в России может быть переименован в честь «Короля футбола» Пеле, который скончался в конце 2022 года.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что попросит каждую федерацию переименовать одну арену в честь бразильской легенды.

«Большое спасибо за проверку. Поскольку мы не получили никакой информации по этому вопросу, просим вас в первую очередь обратиться в РФС», — сообщили в пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос о том, ведутся ли между организацией и РФС переговоры о переименовании стадиона в России в честь Пеле и на какой стадии они находятся.

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Пеле
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:34
Никакой стадион не нужно называть в России в честь Пеле.
У нас своих отечественных легенд футбола хватает.
И не стоит прогибаться перед ФИФА, несправедливо поступившей
по отношению к России и нарушившей спортивный принцип
"Спорт(футбол) вне политики".
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:50
...давайте так, у каждого человека есть пожизненные интересы,
вот мои , улица Пола МакКартни, проспект Яшина, сквер Deep Purple, паб AC-DC , закусочная у М.Нойера , ресторан Кантона,
а Пеле мне русскому 11-ему пареньку глаза на Бразилию открыл,
там оказывается не только обезьяны живут,выходит Я у него в долгу...! Это личное мнение и я не в кое случае его никому не навязываю...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:13
Что Пеле сделал для России, что его надо увековечивать. Не вообще - о его титулах всем известно, - а именно для нашей страны.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:25
По поводу переименования стадиона я ведь в комментарии вроде по-русски написал свое мнение, что никак не поддерживаю.
А ответ был на вопрос, чем Пеле лучше Марадоны, не более того
lotsman
lotsman
вчера в 19:16
Называть стадион именем Пеле, чтобы увековечить его имя, уместно на его родине, которую он представлял на мировой арене.
shur
shur
вчера в 18:26
...лучше всего конечно Лужники , нейтральный стадион, гордость
столицы , достойный имени Великого Человека, Личности, Футболиста, в память потомкам ...!!! Когда просят, значит считаются, надо подумать!!!
Naherger
Naherger
вчера в 17:55
Надеюсь,этого не случится. Мне пофиг на Пеле точно так же,как фифа и УЕФА пофиг на РФ
Elliada
Elliada ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:31
Да пусть хоть 10-кратный чемпион. Я повторюсь. Что он сделал для Росси такого, чтобы в его честь назвать стадион??? Ты видел где-нибудь в России школу бокса имени Мохаммеда Али, корт имени Роджера Федерера или баскетбольную площадку имени Майкла Джордана?????????

Попытка переименовать стадион в честь Пеле - это подхалимство
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:26, ред.
Вам лайк от Сенатова. Остался всего один минус, надеюсь, что кто-то ещё наберётся мужества и последует моему примеру.
LOpp
LOpp
вчера в 17:07
Действительно дилемма, какой бы нам стадион переименовать в честь бразильца Пеле?

Romeo 777
Romeo 777 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:04
Пеле лучше тем, что в 3 раза больше выиграл ЧМ. Да и тем, что не был наркоманом, в чем неоднократно был уличен аргентинец. Поэтому думаю уважения к его персоне в разы больше.
А так, считаю бредом называть стадион РФ в честь бразильца.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:43
А зачем это нужно? Своих легенд хватает, их надо увековечивать...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:28
Я не думаю что это произойдёт.
Capral
Capral
вчера в 16:25
Не могут в России, чтобы не прогнуться перед буржуинами ё.....и. Уже так наказали Россию по всем фронтам, а эти, всё еще надеются на чудо и лезут в ж...у без мыла. Ничего их не научит...
Пеле, конечно- Зведа первой величины и назвать в его Честь надо один из стадионов, но только не по "просьбе" гнилой ФИФА.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:09
Зная наших чиновников - подхалимов, которые, несмотря на клятвенные заверения в любви к родине, всегда выслуживаются перед Западом, нисколько не сомневаюсь, что они первые, чтобы опередить другие международные федерации, доложат Инфантино о переименовании. Хотя надобности в этом никакой нет.
Такие дела совершаются по доброй воле, а не по просьбе или указке извне.
Elliada
Elliada ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:02
А какая еще? Отдать честь Пеле? Почему? Что он сделал такого для России, чтобы назвать стадион его именем? Когда умер Марадона, не помню, чтобы ФИФА призывала всех переименовать стадионы в его честь? Чем Пеле лучше Марадоны?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:57, ред.
При всём уважении к великому футболисту-ни к чему это. Или встречное предложение - пусть переименуют, например, в честь Льва Яшина (вариантов масса).
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:56
А с чего Вы решили что здесь такая мотивация?
Elliada
Elliada
вчера в 15:52
Вообще, не понимаю почему Россия хочет выслужиться перед ФИФА после исключения сборной
shlomo
shlomo
вчера в 15:45
До сих пор не понимаю, зачем это нужно делать....особенно в России...у нас что своих легенд мало?
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