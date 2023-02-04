«Челси» и «Манчестер Сити» поспорят за 15-летнего полузащитника «Арсенала»

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сегодня, 00:14

Полузащитник «Арсенала» привлёк внимание топ-клубов.

По данным источника, интерес к 15-летнему игроку проявляют «Челси» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Нванери один раз появился на поле в составе «Арсенала».