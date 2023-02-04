Полузащитник «Арсенала» Итан Нванери привлёк внимание топ-клубов.
По данным источника, интерес к 15-летнему игроку проявляют «Челси» и «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне Нванери один раз появился на поле в составе «Арсенала».
Полузащитник «Арсенала» Итан Нванери привлёк внимание топ-клубов.
По данным источника, интерес к 15-летнему игроку проявляют «Челси» и «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне Нванери один раз появился на поле в составе «Арсенала».
Можно и без Namuri и matrix333. Дело вот в чем. Вы сказали в прошлом месяце, что даже палка стреляет раз в год. Вы правы. Выстрел в Бундеслиге с этого аккаунта в январе 24 был в матче Шальке 04 - РБ Лейпциг (1:6). Но я не мог ждать целый год для другого выстрела. Я очень люблю биатлон, и за 10 дней из Германии я на лыжах добрался до Голландии, для второго выстрела: Нидерланды. Первый дивизион 2022/2023, Хераклес - Утрехт-2 (6:1)
Разница в том, что первый выстрел приносил мне 81000 очков, а сейчас 61000. Еще одна разница в том, что та ставка была призовая, а эта не станет таковой. Вы можете посмотреть, в группе без призов уже нет интриги (месяц только начался). И не потому, что я использовал клонов, я только превратил 7000 баллов в 61000 - 6 раз облажался на скорую руку, а в одном матче был уверен что будет тот же счет - 6:1. Конечно, я мог поставить на этот счет с двух аккаунтов в призовых группах, и в каждой группе мог иметь по 122 000 баллов, занимая первое и второе места, но не стал. И когда я что-то пишу, я о чем-то говорю - это не бред. Я всегда доказывал и доказываю сейчас, что палки, которые стреляют раз в год, ко мне не относятся. Я скорее летаю на волшебной метле. И люблю стрелять из лука.
.
Можно и без Namuri и matrix333. Дело вот в чем. Вы сказали в прошлом месяце, что даже палка стреляет раз в год. Вы правы. Выстрел в Бундеслиге с этого аккаунта в январе 24 был в матче Шальке 04 - РБ Лейпциг (1:6). Но я не мог ждать целый год для другого выстрела. Я очень люблю биатлон, и за 10 дней из Германии я на лыжах добрался до Голландии, для второго выстрела: Нидерланды. Первый дивизион 2022/2023, Хераклес - Утрехт-2 (6:1)
Разница в том, что первый выстрел приносил мне 81000 очков, а сейчас 61000. Еще одна разница в том, что та ставка была призовая, а эта не станет таковой. Вы можете посмотреть, в группе без призов уже нет интриги (месяц только начался). И не потому, что я использовал клонов, я только превратил 7000 баллов в 61000 - 6 раз облажался на скорую руку, а в одном матче был уверен что будет тот же счет - 6:1. Конечно, я мог поставить на этот счет с двух аккаунтов в призовых группах, и в каждой группе мог иметь по 122 000 баллов, занимая первое и второе места, но не стал. И когда я что-то пишу, я о чем-то говорю - это не бред. Я всегда доказывал и доказываю сейчас, что палки, которые стреляют раз в год, ко мне не относятся. Я скорее летаю на волшебной метле. И люблю стрелять из лука.
.