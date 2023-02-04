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«Челси» и «Манчестер Сити» поспорят за 15-летнего полузащитника «Арсенала»

сегодня, 00:14

Полузащитник «Арсенала» Итан Нванери привлёк внимание топ-клубов.

По данным источника, интерес к 15-летнему игроку проявляют «Челси» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Нванери один раз появился на поле в составе «Арсенала».

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Все комментарии
Longless
Longless ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 01:08
Добрый поздний вечер, Уважаемый!

Можно и без Namuri и matrix333. Дело вот в чем. Вы сказали в прошлом месяце, что даже палка стреляет раз в год. Вы правы. Выстрел в Бундеслиге с этого аккаунта в январе 24 был в матче Шальке 04 - РБ Лейпциг (1:6). Но я не мог ждать целый год для другого выстрела. Я очень люблю биатлон, и за 10 дней из Германии я на лыжах добрался до Голландии, для второго выстрела: Нидерланды. Первый дивизион 2022/2023, Хераклес - Утрехт-2 (6:1)

Разница в том, что первый выстрел приносил мне 81000 очков, а сейчас 61000. Еще одна разница в том, что та ставка была призовая, а эта не станет таковой. Вы можете посмотреть, в группе без призов уже нет интриги (месяц только начался). И не потому, что я использовал клонов, я только превратил 7000 баллов в 61000 - 6 раз облажался на скорую руку, а в одном матче был уверен что будет тот же счет - 6:1. Конечно, я мог поставить на этот счет с двух аккаунтов в призовых группах, и в каждой группе мог иметь по 122 000 баллов, занимая первое и второе места, но не стал. И когда я что-то пишу, я о чем-то говорю - это не бред. Я всегда доказывал и доказываю сейчас, что палки, которые стреляют раз в год, ко мне не относятся. Я скорее летаю на волшебной метле. И люблю стрелять из лука.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:29, ред.
А хорошо бы было если б он остался в Арсенале и пускай дальше спорят.
Гость
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