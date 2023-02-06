Бывший игрок «Челси» находится под завалами в Турции после землетрясения

Более 1300 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в турецком городе Кахраманмарас, пострадал ряд городов на юге страны.
Как сообщается, под завалами находится бывший защитник «Челси» и «Ньюкасла» Кристиан Атсу, который сейчас выступает за «Хатайспор». Кроме того, вместе с футболистом пропавшим числится спортивный директор «Хатайспора» Танер Савут.
Согласен, пользователей реально становится больше. Вот к примеру протон жену подтянул (с его слов), теперь она комментариев не пишет, а только его лайкает и как заверил протон, продолжит эту стезю.
Ну, а гору просто стало скучно и он передал свой аккаунт и завещание на клонирование другим.
Так, что соккер пополняется не клонами, а новыми пользователями... ну конечно с их же слов.
Согласен, пользователей реально становится больше. Вот к примеру протон жену подтянул (с его слов), теперь она комментариев не пишет, а только его лайкает и как заверил протон, продолжит эту стезю.
Ну, а гору просто стало скучно и он передал свой аккаунт и завещание на клонирование другим.
Так, что соккер пополняется не клонами, а новыми пользователями... ну конечно с их же слов.