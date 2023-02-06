Бывший игрок «Челси» находится под завалами в Турции после землетрясения

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сегодня, 15:30

Более 1300 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в турецком городе Кахраманмарас, пострадал ряд городов на юге страны.

Как сообщается, под завалами находится бывший защитник «Челси» и «Ньюкасла» , который сейчас выступает за «Хатайспор». Кроме того, вместе с футболистом пропавшим числится спортивный директор «Хатайспора» Танер Савут.