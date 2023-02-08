«Ювентус» выкупит права на Локателли

«Ювентус» приобретет права на полузащитника Мануэля Локателли. Игрок выступает за туринцев на правах аренды, он принадлежит «Сассуоло».
Сообщается, что опция выкупа была автоматически активирована в матче «бьянконери» против «Салернитаны» (3:0). Стоимость трансфера оценивается в 25 миллионов евро. «Юве» будет выплачивать эту сумму в течение трех финансовых лет. Сделка также предусматривает выплату 12,5 млн евро в виде бонусов, 5 млн из этой суммы уже выплачены.
За «Ювентус» Локателли играет с лета 2021 года.
Несмотря ни на что, «Ювентус» с оптимизмом смотрит на будущее. И это отлично!
Даже если бы выкуп был опциональным, то Юве все равно бы взял. Добавил качества полузащите
Несмотря ни на что, «Ювентус» с оптимизмом смотрит на будущее. И это отлично!
Даже если бы выкуп был опциональным, то Юве все равно бы взял. Добавил качества полузащите