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«Ювентус» выкупит права на Локателли

сегодня, 18:54

«Ювентус» приобретет права на полузащитника Мануэля Локателли. Игрок выступает за туринцев на правах аренды, он принадлежит «Сассуоло».

Сообщается, что опция выкупа была автоматически активирована в матче «бьянконери» против «Салернитаны» (3:0). Стоимость трансфера оценивается в 25 миллионов евро. «Юве» будет выплачивать эту сумму в течение трех финансовых лет. Сделка также предусматривает выплату 12,5 млн евро в виде бонусов, 5 млн из этой суммы уже выплачены.

За «Ювентус» Локателли играет с лета 2021 года.

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протон
протон
сегодня в 20:24
Локателли выполняет огромный объем работы. Что касается таланта и вклада - а кто в Юве при Аллегри откровенно себя реализовывает, как надо и как мог? Локателли однозначно качественный игрок и полезное приобретение.

Несмотря ни на что, «Ювентус» с оптимизмом смотрит на будущее. И это отлично!
Даже если бы выкуп был опциональным, то Юве все равно бы взял. Добавил качества полузащите
shlomo
shlomo
сегодня в 19:23
Вроде как под санкциями а покупки делают
sova147
sova147
сегодня в 19:22
А денег у него хватит ли?
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