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Беллингем отказал «Челси» и ПСЖ

сегодня, 11:23

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отказал «Челси» и ПСЖ. Об этом сообщает Sport1.de.

По информации источника, игрок хочет, чтобы за его трансфер заплатили около 150 млн евро. Окружение футболиста отклонило вариант с «Челси» по причине спорной трансферной политики клуба и неопределённости относительно будущего.

«Боруссия» надеется сохранить Беллингема в команде, но англичанином также интересуются «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Реал». Сообщается, что хавбек хотел бы вернуться в Англию.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 13:12
Смотрю во все большие трансферы Челси пытается попасть, просто стараются весь рынок скупить, вот на кого надо обратить пристальный взор ФФП, а не на МС нападать.
Tex
Tex
сегодня в 12:31
Хорошая новость. 150 за 19-ти летнего пацана да еще и из Боруссии, ну такое - максимальное рисковое предприятие... Многие хорошо играют только в самой Боруссии, а в других клубах становятся бледной тенью. Будем считать, что пронесло
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:15
Как бы не остаться у разбитого корыта!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:09
А игроку, извиняюсь, не один хрен сколько там за него заплатят? Пусть хоть один рубль - должны волновать условия контракта и, собссна, сам клуб. Думаю, ждет предложение Реала, лига 1 не канает, Челси нынче не топ в АПЛ, еще как вариант у них тайная любовь с Клоппом, но и у Клоппа сейчас судьба на волоске висит
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:51
Потихоньку за такую сумму все поотваливаются.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:45
Игрок хочет 150? Или все-таки клуб?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:40
Если посмотреть на сумму за трансфер то можно сказать у 19 -летнего футболиста - "губа не дура"!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:38
Наверное, его всё устраивает в прежнем клубе...
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