Беллингем отказал «Челси» и ПСЖ

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сегодня, 11:23

Полузащитник дортмундской «Боруссии» отказал «Челси» и ПСЖ . Об этом сообщает Sport1.de.

По информации источника, игрок хочет, чтобы за его трансфер заплатили около 150 млн евро. Окружение футболиста отклонило вариант с «Челси» по причине спорной трансферной политики клуба и неопределённости относительно будущего.

«Боруссия» надеется сохранить Беллингема в команде, но англичанином также интересуются «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Реал». Сообщается, что хавбек хотел бы вернуться в Англию.