«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за нападающего «Барселоны» Ансу Фати около 60 млн евро, включая бонусы, сообщает Todofichajes.
По информации источника, эти цифры являются окончательными. В английском клубе считают такое предложение более чем хорошим.
Фати в этом сезоне провёл 31 матч за «Барселону», забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
Почему 60, а не 57 или 62 млн?)
Стоимость нападающего «Барселоны» Ансу Фати на transfermarkt: 50 млн €!
Кто, по каким, и за каким столом, с какой сервировкой, оценивает футболистов?
Диапазон ценника раскрывается шире чем пасть африканского гиппопотама!)
Например вышесказанные 60 и 50 млн. евро?
Агенты летают на современных, частных самолетах, стоимостью в десятки млн. евро, а норвежский нападающий Эрик Ботхеймом судится в "Трибунале" (от одного слова хочется перекреститься) с «Краснодаром», за "сущие копейки", по сравнению с суммами гуляющими на европейском футбольном базаре...)
Почему 60, а не 57 или 62 млн?)
Стоимость нападающего «Барселоны» Ансу Фати на transfermarkt: 50 млн €!
Кто, по каким, и за каким столом, с какой сервировкой, оценивает футболистов?
Диапазон ценника раскрывается шире чем пасть африканского гиппопотама!)
Например вышесказанные 60 и 50 млн. евро?
Агенты летают на современных, частных самолетах, стоимостью в десятки млн. евро, а норвежский нападающий Эрик Ботхеймом судится в "Трибунале" (от одного слова хочется перекреститься) с «Краснодаром», за "сущие копейки", по сравнению с суммами гуляющими на европейском футбольном базаре...)