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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Манчестер Юнайтед» назвал окончательную сумму за трансфер Фати

сегодня, 14:13

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за нападающего «Барселоны» Ансу Фати около 60 млн евро, включая бонусы, сообщает Todofichajes.

По информации источника, эти цифры являются окончательными. В английском клубе считают такое предложение более чем хорошим.

Фати в этом сезоне провёл 31 матч за «Барселону», забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:22
Цена небольшая,играет мало,постоянно травмирован.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 15:21
Больше за него никто не даст!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:49, ред.
Всё-таки мну опять за свое...)

Почему 60, а не 57 или 62 млн?)

Стоимость нападающего «Барселоны» Ансу Фати на transfermarkt: 50 млн €!
Кто, по каким, и за каким столом, с какой сервировкой, оценивает футболистов?

Диапазон ценника раскрывается шире чем пасть африканского гиппопотама!)
Например вышесказанные 60 и 50 млн. евро?

Агенты летают на современных, частных самолетах, стоимостью в десятки млн. евро, а норвежский нападающий Эрик Ботхеймом судится в "Трибунале" (от одного слова хочется перекреститься) с «Краснодаром», за "сущие копейки", по сравнению с суммами гуляющими на европейском футбольном базаре...)
DEIVID_355
DEIVID_355
сегодня в 14:37
Надо продавать. Хрустальная пустышка этот Фати.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:31
Думаю, что Барсе уже можно призадуматься... больше он пока не стоит
erla1984
erla1984
сегодня в 14:28
не стоит слишком уж он хрустальный для АПЛ, и кончит карьеру там как антонио марсьяль
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:15
Думаю, торг будет продолжаться...
drug01
drug01
сегодня в 14:15
Предложение хорошее это надо принять
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