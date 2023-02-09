«Манчестер Юнайтед» назвал окончательную сумму за трансфер Фати

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сегодня, 14:13

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за нападающего «Барселоны» около 60 млн евро, включая бонусы, сообщает Todofichajes.

По информации источника, эти цифры являются окончательными. В английском клубе считают такое предложение более чем хорошим.

Фати в этом сезоне провёл 31 матч за «Барселону», забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.