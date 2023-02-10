Воссоединение Пепа и Месси, Анчелотти – вместо Моуриньо в «Роме». Топ-тренеры – в поисках нового клуба

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Кто-то – под угрозой увольнения, кто-то хочет уйти сам.

Несмотря на то, что у большинства топ-наставников уже есть работа, ходят слухи о том, что некоторые из них готовы сменить команду. Рассказываем о каждом из случаев.

Гвардиола – в ПСЖ

Виной появляющимся инсайдам о главном тренере «Ман Сити» — скандал с обвинениями в адрес «горожан». В начале февраля в СМИ появилась информация, что АПЛ проводит расследования на предмет потенциальных нарушений финансового регламента английским грандом. Руководство лиги рассматривает деятельность «небесно-голубых» в период с сезона 2009/10 по 2017/18. Позднее с заявлением по этому поводу выступил сам клуб – и что интересно, не дал прямого опровержения появившейся информации:

«Манчестер Сити» выражает удивление публикацией данных предполагаемых нарушений правил Премьер-Лиги, особенно с учетом того огромного количества подробных материалов, которые были предоставлены клубом руководству АПЛ .

Среди возможных санкций в отношении МС называлось снятие очков (то же самое произошло с «Ювентусом»), но, по последним данным, представители клубов Премьер-Лиги требуют исключения «Сити» из чемпионата. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола, в свою очередь, обещал покинуть клуб, если подозрения подтвердятся:

Я сказал нашим людям: «Расскажите мне о подозрениях». Я верил им на 100 процентов с первого дня, поэтому я защищал клуб на данном этапе. Я сказал: «Если вы солжете мне, то на следующий день меня здесь не будет. Я уйду, и вы больше не будете моими друзьями». Мне нравится представлять клуб, который делает все правильно.

Теперь появляются слухи, что кандидатуру Гвардиолы рассматривает ПСЖ – парижане готовы вступить в переговоры, если испанский менеджер все же решит покинуть «Ман Сити». Одним из доводов в пользу заключения контракта для тренера может стать Лионель Месси, с которым Пеп уже работал в «Барселоне».

Рокировка Моуриньо-Анчелотти в «Роме»

Конец января-начало февраля для мадридского «Реала» складывается не лучшим образом. После поражения от «Вильярреала» «сливочные» уступили «Барсе» в финале Суперкубка Испании. Позднее поделили очки с «Реалом» из Сосьедада и проиграле «Мальорке». Все бы ничего, но потеря баллов привела к тому, что каталонцы теперь опережают «Реал» на 8 очков и лидируют в таблице чемпионата.

На этом фоне уже начали всплывать инсайды, что руководство испанского гранда рассматривает возможность увольнения итальянского наставника – тот факт, что команда упустила победу в Суперкубке, их не радует, как и вторая строчка в Ла Лиге. Также отмечается, что в клубе не удовлетворены качеством футбола, в который играют мадридцы при Карло.

При этом, по слухам, у Анчелотти уже есть запасной вариант на случай отставки – он может оказаться в «Роме». По данным источников, боссы итальянского гранда рассмотрят кандидатуру звездного тренера в случае, если Жозе Моуриньо будет отправлен в отставку. Впрочем, такой вариант событий пока маловероятен – повода для увольнения португальского специалиста нет (если только он сам не захочет уйти). Римляне забрались на третье место в Серии А, с момента возобновления чемпионата проиграли лишь 2 матча из 8.

Да и сам уход Карло из «Реала» — сомнительный сценарий. Все-таки испанский клуб продолжает участие в Кубке страны и Лиге чемпионов, так что вполне может взять трофей – расставание с тренером было бы преждевременным.

Оба претендуют на пост в сборной Бразилии

«Пентакампеоны» после неудачи на чемпионате мира в Катаре так и не выбрали нового главного тренера – а между тем с момента ухода Тите прошло 2 месяца. Сообщалось, что вакантную должность с высокой долей вероятности займет Луис Энрике. Но этого до сих пор так и не произошло – возможно, экс-наставник сборной Испании задумался о возвращении к деятельности на клубном уровне.

Помимо Луиса, бразильцы следят как раз за Анчелотти и Моуриньо – причем, первый является фаворитом. По слухам, это объясняется тем, что у Карло сложились хорошие отношения с игроками «селесао» из «Реала» — Винисиусом, Родриго, Милитао и Каземиро. Со всеми он отлично знаком и знает, как использовать их лучшие качества.

При этом 63-летний итальянец обладает достаточным опытом, чтобы представлять сборную с таким подбором игроков – Карло успел выиграть так много трофеев, что точно не даст слабину в решающих стадиях турниров сборных.

Запасным вариантом является Жозе Моуриньо. Португалец давно работает с клубами, его подход вызывает все больше вопросов (в последнее время больше провалов, чем успехов). И даже так проблески в игре его команд случаются – «Рома» в прошлом сезоне стала победителем Лиги Конференций, а сейчас располагается на третьем месте чемпионата Италии.

Еще один кандидат – Жорже Жезуш. Португальский специалист работает главным тренером еще с начала 90-х. При этом за пределы родного чемпионата он отправился лишь в 2018 году, когда возглавил «Аль-Хиляль». Эта кандидатура также вызывает сомнения – в последнее время Жорже не добивается успехов. Вернувшись в «Бенфику» в 2020-м, он не смог вывести клуб в Лигу чемпионов и быстро вылетел из Лиги Европы. Вторую часть следующей кампании «орлы» проводили уже без него – Жезуш отправился в Турцию, где сейчас занимает пост наставника «Фенербахче».