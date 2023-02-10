В Федерации футбола Бразилии прокомментировали слухи об Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не возглавит сборную Бразилии.
Федерация футбола Бразилии опровергла слухи, которые связывали специалиста с национальной командой.
Ранее и сам рулевой высказался по этому поводу.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не возглавит сборную Бразилии.
Федерация футбола Бразилии опровергла слухи, которые связывали специалиста с национальной командой.
Ранее и сам рулевой высказался по этому поводу.
Если не комментирует, – выходит, что скрывают правду.
Если подтверждают, – то остаётся похвалить их за честность, хотя в любом случае все и так знали, что это правда.
Если не комментирует, – выходит, что скрывают правду.
Если подтверждают, – то остаётся похвалить их за честность, хотя в любом случае все и так знали, что это правда.