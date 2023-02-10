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В Федерации футбола Бразилии прокомментировали слухи об Анчелотти

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протон
протон
вчера в 23:51
Если опровергают, – значит, правда.
Если не комментирует, – выходит, что скрывают правду.
Если подтверждают, – то остаётся похвалить их за честность, хотя в любом случае все и так знали, что это правда.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:48
Бразилия вся страна будет разочарована, если сборную возглавит иностранец, тем более европеец
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:37, ред.
Ну если кто и возглавит сборную Бразилии , то скорее всего это будет бразилец.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:26
Всё уже устаканилось . Отбой тревоги !)
Гость
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