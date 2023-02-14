«Шинник» проводит расследование в связи с инцидентом в Турции

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вчера, 10:53

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков сообщил, что клуб проводит расследование и выясняет обстоятельства инцидента с участием футболистов команды в Турции.

Ранее сообщалось о том, что между игроками ярославцев и футболистами украинского клуба «Минай» произошла драка в турецком отеле в Анталии.