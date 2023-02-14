«Шинник» проводит расследование в связи с инцидентом в Турции

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков сообщил, что клуб проводит расследование и выясняет обстоятельства инцидента с участием футболистов команды в Турции.
Ранее сообщалось о том, что между игроками ярославцев и футболистами украинского клуба «Минай» произошла драка в турецком отеле в Анталии.
Мы сейчас проводим расследование, выясняем обстоятельства происшествия.
Турция ничего не может сделать по обеспечению безопасности спортсменов.
Турция ничего не может сделать по обеспечению безопасности спортсменов.