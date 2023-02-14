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«Шинник» проводит расследование в связи с инцидентом в Турции

вчера, 10:53

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков сообщил, что клуб проводит расследование и выясняет обстоятельства инцидента с участием футболистов команды в Турции.

Ранее сообщалось о том, что между игроками ярославцев и футболистами украинского клуба «Минай» произошла драка в турецком отеле в Анталии.

Мы сейчас проводим расследование, выясняем обстоятельства происшествия.

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Шинник  Минай
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:07
В Турции сейчас вообще нечего делать. А свидомым- п.....й навалять!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:00
Конечно полное безобразие!
Турция ничего не может сделать по обеспечению безопасности спортсменов.
Гость
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