В «Шиннике» подтвердили информацию о стычке российских и украинских игроков

Пресс-атташе «Шинника» Игорь Мережин подтвердил информацию о конфликте между футболистами команды и игроками украинского клуба «Минай» в турецком отеле в Анталии.

Да, действительно стычка между нашими игроками и игроками клуба «Минай» произошла вчера в отеле. Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного. Переломов, как пишут в СМИ — нет.