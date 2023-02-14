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В «Шиннике» подтвердили информацию о стычке российских и украинских игроков

вчера, 11:34

Пресс-атташе «Шинника» Игорь Мережин подтвердил информацию о конфликте между футболистами команды и игроками украинского клуба «Минай» в турецком отеле в Анталии.

Да, действительно стычка между нашими игроками и игроками клуба «Минай» произошла вчера в отеле. Пострадавших несколько человек, но ничего серьезного. Переломов, как пишут в СМИ — нет.

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Все комментарии
LevaSamara
LevaSamara
вчера в 21:10
Да. Сильно нас перессорили.
А. Ермолов
А. Ермолов
вчера в 20:23, ред.
Конфликт начали пьяные укро футболеры в итоге четверых укро забрала скорая
ZA POROGA
ZA POROGA
вчера в 19:12
конфликт начали пьяные рашенфутболеры - в итоге -4 рашен забрала скорая - шинник сьехал с отеля..
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:01
Стычка понятна,а вот почему Шинник переехал в другой отель не понятно.
minai
minai
вчера в 16:59
Vik_ont25, МапС, спасибо за пояснение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:36
До АКМ и Градов дело не дошло. Но ребятам из Ярославля респпкт, что показале Бандере место
Барeт Гейл
Барeт Гейл ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 14:16
Думаю они ожидали что футболисты не обезьяны.
МапС
МапС ответ Vik_ont25 (раскрыть)
вчера в 13:37
Мина́й» — украинский футбольный клуб из села Минай Ужгородского района Закарпатской области. Основан в 2015 году. С сезона 2018/19 имеет профессиональный статус.
Стадион: «Авангард», Ужгород
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ minai (раскрыть)
вчера в 13:32
Как ни странно, но команда "Минай" из города Минай.
minai
minai
вчера в 13:24
Что эт за "минай" такой, из какого города?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:50
Это ж надо было додуматься поселить украинскую и российскую команду в один отель. Чего они ожидали? Надо разводить по разным отелям, чтобы игроки между собой не пересекались.
Futurista
Futurista
вчера в 12:32
Трупов нет...переломов нет...

adekvat
adekvat
вчера в 12:31
Лучше бы матч между собой провели. На поле выяснили кто сильнее, кто проиграл тот поет.
wrathofkillx
wrathofkillx
вчера в 12:23
Вообще не удивлен от провокаций не самых интеллектуально одаренных
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:51
Тренеру Шинника предложили спеть гимн Украины.
Турция не в состоянии обеспечить безопасность своим гостям.
Гость
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