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«Боруссия» Дортмунд обыграла «Челси» в Лиге чемпионов

сегодня, 00:56
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«Боруссия» Дортмунд обыграла «Челси» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол в игре на 63-й минуте забил нападающий «Боруссии» Карим Адейеми.

В другом матче «Брюгге» проиграл «Бенфике».

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Стадион «Сигнал Идуна Парк»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Боруссии» Дортмунд
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Все комментарии
fs637kwxxqn3
fs637kwxxqn3
сегодня в 04:12
- 121 млн евро вот за этого пацанчика, из которого Адейеми клоуна сделал?
- 70 млн евро вот за этого никакущего шмудрика?

Ну тогда да, Данила, 500 долларов за эту тачку, это нормально!
salleeh
salleeh
сегодня в 02:18
Дортмунд конечно как всегда плохо играет вторые таймы, ну и сегодня был таков, сам играл и сопернику многое позволил. А так конечно повезло Боруссии однозначно и игра в Лондоне может всё перевернуть, если будут играть как сегодня…
Capral
Capral ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 01:32
Согласен- он трудяга! Всей душой за него!!! Скромный парень, талантливый. Единственное, что хотелось бы ему пожелать- немного разнообразить свою игру. Всё остальное у него есть, для творческого роста!
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:28
Миша вообще боец,посмотрите на него три года назад,дрыщ был, а сейчас? Это всё своим трудом,пашет и рабоатет над собой миша капитально.
Capral
Capral ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 01:22
Он очень старается, пытается пропитаться британским футболом, но ему надо время. Опыт- большое дело. Но конечно, если по игре, то он просто создан для британского футбола. С огромным интересом слежу за ним и желаю ему удачи!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:22
.
Tex
Tex ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:21
Все же "один из лучших" тренеров в мире... Нужно докупить 31-ти летнего капризулю и тогда все сработает
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 01:17
А Миша хорош,не понимаю зачем его заменили играл он просто офигенно.
Игра была у команды сегодня, должны придти и голы и победы.
Capral
Capral
сегодня в 01:09, ред.
Очень обидное поражение Челси- просто драма!!! Такое преимущество, столько моментов, так грамотно вести игру, а пропустить- на контратаке... Ну и конечно вратарь у Боруссии- монстр!!! Не понимаю ,почему большинство пользователей Соккера, так гневно осуждают ГТ Челси? У меня конечно нет полного представления, ни о нем, ни о его команде, я нечасто смотрю АПЛ, но судя по сегодняшней игре, британцы показывают отличную, зрелую игру!!! Я просто в восторге от Челси, и думаю, англичане, по сумме двух игр, вполне могут пройти Боруссию, которая, к слову сказать, ничем особо не удивила- играла трусливо, жалась к воротам и конструктивного футбола не показала, а игра в обороне- вообще швах. Мне удалось сегодня посмотреть еще и матч Арсенал-МС, и могу сказать, что после английских клубов, жалкую Серию А, смотреть уже не хочется...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:07, ред.
Прежде чем писать о матче, пару слов о комментаторе данной встречи на Матч ТВ Михаиле Моссаковском. Честно признаться о нём раньше вообще не слышал, но сегодня его работа меня (имхо) потрясла своей разборчивостью, ненавязчивостью и просто хорошим литературным слогом. Молодец мужик..., приятно слушать квалифицированное толкование фут. трансляций.

По игре.
Челси сегодня приятно удивил, если честно. Хоть команда из Лондона проиграла, но рисунок игры она показала весьма добротный: хорошие разводы на фланги для атак, классные подключения защитников (особенно Джеймса), хорошее видение поля и работа в позиционном нападении... Не повезло конечно, малясь..., но если дома - в Лондоне будет тот же сценарий, то БД вряд ли ноги унесёт...

P.S. Поттер со своими заменами (Мудрика на Кукурелью, как пример) ... это отдельная песТня, распевать которую уже не имеет смысла, потому как из матча в матч - одно и то же...
allemz
allemz
сегодня в 01:02, ред.
Поттер: "Босс, я больше так не могу, увольте меня, прошу Вас в 10-й раз"

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:57
Челси дома должен кровь из носа побеждать!
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