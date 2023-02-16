«Боруссия» Дортмунд обыграла «Челси» в Лиге чемпионов

«Боруссия» Дортмунд обыграла «Челси» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Единственный гол в игре на 63-й минуте забил нападающий «Боруссии» Карим Адейеми.
В другом матче «Брюгге» проиграл «Бенфике».
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Челси» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Единственный гол в игре на 63-й минуте забил нападающий «Боруссии» Карим Адейеми.
В другом матче «Брюгге» проиграл «Бенфике».
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По игре.
Челси сегодня приятно удивил, если честно. Хоть команда из Лондона проиграла, но рисунок игры она показала весьма добротный: хорошие разводы на фланги для атак, классные подключения защитников (особенно Джеймса), хорошее видение поля и работа в позиционном нападении... Не повезло конечно, малясь..., но если дома - в Лондоне будет тот же сценарий, то БД вряд ли ноги унесёт...
P.S. Поттер со своими заменами (Мудрика на Кукурелью, как пример) ... это отдельная песТня, распевать которую уже не имеет смысла, потому как из матча в матч - одно и то же...
По игре.
Челси сегодня приятно удивил, если честно. Хоть команда из Лондона проиграла, но рисунок игры она показала весьма добротный: хорошие разводы на фланги для атак, классные подключения защитников (особенно Джеймса), хорошее видение поля и работа в позиционном нападении... Не повезло конечно, малясь..., но если дома - в Лондоне будет тот же сценарий, то БД вряд ли ноги унесёт...
P.S. Поттер со своими заменами (Мудрика на Кукурелью, как пример) ... это отдельная песТня, распевать которую уже не имеет смысла, потому как из матча в матч - одно и то же...